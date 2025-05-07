Sabaha karşı kıraathaneye gidip kurşun yağdırdı

Kaynak: DHA
Sabaha karşı kıraathaneye gidip kurşun yağdırdı

Bursa’da kimliği tespit edilemeyen bir şahıs sabaha karşı gittiği kıraathaneye kurşun yağdırdı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa’da motosikletle gelen bir şüpheli, kıraathaneye kurşun yağdırıp kaçtı.

Olay, saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi, Kanuni Caddesi'ndeki kıraathanede meydana geldi.

Motosikletle olay yerine gelen ismi öğrenilemeyen şüpheli, iş yerine tabancayla ateş açtı. Kapalı olan kıraathanenin camlarına çok sayıda kurşun isabet ederken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda yaralanan olmazken, bölgede inceleme yapan polisin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

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