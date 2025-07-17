Sabahat Akkiraz sessizliğini bozarak DEM'li vekile yanıt verdi

"Talat Paşa kahramandır" demesiyle son günlerde tartışmaların odağı olan Sanatçı Sabahat Akkiraz, sessizliğini Radyo Sputnik'ten Mustafa Hoş'a yaptığı açıklamayla bozdu.



Radyo Sputnik'e yolladığı ses kaydında mevcut ekonomik ve toplumsal gidişata dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan Sabahat Akkiraz, Atatürk'ün Talat Paşa'ya 'Milli Şehit' dediğini hatırlattı.



Sabahat Akkiraz'ın açıklamaları şöyle:





ÇOK KRİZ GÖRDÜM AMA DOMATES DAHİ ALINAMAYAN BİR DURUM YAŞAMADIK



Türkiye'de gitmediğim yer kalmadı. İnsanlarımız mutsuz, insanlarımız tedirgin, insanlarımız eğlenmeyi unutup geçim derdinde boğulmuş. Bir de bu yetmiyormuş gibi "Cumhuriyetimizi mi kaybediyoruz, ülkemiz mi parçalanıyor?" diye tedirginler. Çok geçim sıkıntısı, ekonomik kriz, enflasyon gördüm ama bugüne kadar kiraz, erik, domates alınamayan bir durum hiç yaşamadık.





CEBİNDE HOLLANDA PASAPORTU OLAN VEKİL TALAT PAŞA'YA HAİN DİYOR



Gelelim Talat Paşa mevzusuna. Cebinde Hollanda pasaportu olan vekil Talat Paşa'ya 'hain' diyor. Atatürk, Talat Paşa için 'milli şehit' yani kahraman demişti. Ben bunu söyledim. Onlar her önüne gelen hain diyor. Bu özgürlük oluyor. Biz kahraman deyince de suç oluyor. Şimdi saflarımız netleşti. Bir tarafta Cumhuriyet, laiklik, bir arada yaşama kültürü. Diğer tarafta 'ayrışalım, parçalanalım, ümmet olalım' anlayışı. Buna izin vermeyeceğiz. Bir arada yaşayacağız, ayrılmayacağız, Cumhuriyeti yaşatacağız.