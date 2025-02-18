Sabahat ve Selma ninenin ördüğü bereler Mehmetçik’in yüreğini ısıttı

Kaynak: İHA
Sabahat ve Selma ninenin ördüğü bereler Mehmetçik’in yüreğini ısıttı

Yalova'da yaşayan 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat'ın Mehmetçik için ördüğü 81 bere Muş'ta zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeline teslim edildi.

Yalova'da yaşayan 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat'ın Mehmetçik için ördüğü 81 bere Muş'ta zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeline teslim edildi. Anlamlı hediye askerlerin yüreğini ısıttı.

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Çınarcık ilçesinde ikamet eden Selma Özmen 52 adet, Sabahat Bağdat ise 29 adet bereyi Mehmetçik için elleriyle ördü.

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Bereler Yalova İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından teslim alınarak zorlu kış şartlarında görev yapan jandarma personeline ulaştırılmak üzere Muş İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

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Buradan da bereler Sultan Alparslan Üs Bölgesi'ndeki jandarmalara ulaştırıldı.

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Mehmetçik yüreklerini ısıtan Sabahat ve Selma nineyi telefonla arayarak teşekkürlerini iletti ve onlar için bir video hazırladı.

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