Sabahattin Önkibar açıkladı: İktidarın Ümit Özdağ planı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve bu durum siyasi tartışmaları yeniden alevlendirdi. Mahkeme, Özdağ’ın kaçma şüphesi ve delilleri karartma ihtimali gerekçesiyle tahliye talebini reddetti.

YouTube kanalında konuyu değerlendiren gazeteci Sabahattin Önkibar çok ilginç bir noktaya dikkat çekerek şunları söyledi:

Ümit Özdağ için kararı mahkeme değil saray verecek demiştim ki öyle oldu ve tutukluluğuna devam edildi. Kararı mahkeme verseydi Ümit Özdağ’ın dün tahliyesini konuşuyor olmazdık. Çünkü, baştan hiç tutuklanmazdı. Benzer suçlardan ben de abartısız onlarca kere yargılandım ve yasalarla Türkiye'deki işleyişi biliyorum Ümit Özdağ suç şüphelisi değil siyasi rehin olduğu dün bir kere daha kanıtlanmış oldu. Zira istenen ceza verilse bile hapiste kalması mümkün olmayan bir siyasi lideri kaçabilir diyerek tahliye etmemenin başka izahı başka açıklaması olamaz. İşte bundan ötürü yapılanlara yargı eliyle siyaset mühendisliği deniliyor. Bu hadise açık bir zulümdür dahası Türkiye'deki rejimin Putin ve Orta Asya modeline evrilmesidir.

Ülkemizde artık AKP karşıtlarına düşman hukuku uygulanıyor öyle olmasa bebek katili terörist Abdullah Öcalan baş tacı edilirken sadece Türkiye ve çıkarları diyen Ümit Özdağ gibiler zindanda olmaz zindana atılmazdı. Artık kanıtlıdır belgelidir AKP ve MHP iktidarı sahipleri için Türkiye bir ve bütün olsun diyenler düşman parçalara bölünsün ve Büyük Kürdistan kurulsun diyenler de dosttur hayır öyle değilse açıklansın Ümit Özdağ'ın suçu nedir? Suçu sırf Apo ile kol kola girilmesini afişe etmesi halkı uyarmasıdır. Bu nedenle esir alındı. Ümit hoca PKK ve sığınmacı ihanetini milletin kafasına çaktığı için hapiste zira an itibarıyla siyasette bunu yapıp etkili olan tek isim Zafer Partisi liderinin dün yaptığı savunma ise abartmıyorum Türk devletinin milli güvenlik manifestosu olabilecek bir muhteva içeriyor. Bir hafta sonrasına ertelenen duruşmada nasıl bir karar çıkar derseniz Ümit hocayı hapiste tutacak hiçbir gerekçeleri yok lakin siyaset yasağa getirilir diye endişeliyim. Çok açık Saray ve Bahçeli PKK ve sığınmacı başlıklarında Ümit Özdağ’ı tehdit olarak görüyor. Ancak şunu da söyleyeyim Özdağ’a siyaset yasağı Ümit hocayı mağdur eder ve partisini de büyütür.