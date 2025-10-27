MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başlattığı 2.PKK açılım süreci devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK, Türkiye'den çekilme kararı aldığını açıkladı. Konuyla ilgili birçok siyasi açıklama yaptı.

Gazeteci Sabahattin Önkibar, YouTube kanalından önemli detayları yorumladı.

Önkibar’ın açıklamaları şu şekilde:

“ÖCALAN İLE PKK'LI KATİLLERİ SERBEST BIRAKTIRMAK”

“PKK'nın güya Türkiye'den çekilme kararı alındı ve bu açıklandı. Benzer şovlar sürdürülecek zira amaç, bu şekilde algı yaratıp Abdullah Öcalan ile PKK'lı katilleri serbest bıraktırmak. Hayır, bu iddia falan değil; PKK Kandil önderlerinden Sabri Ok tarafından dün bizzat ifade edildi.

Dedi ki, ‘Talebimiz genel af değil, PKK için özel düzenleme, özel af.’ Görüyorsunuz, FETÖ sebebiyle Tayyip Erdoğan'ın genel affa karşı olduğunu bilen PKK'lılar, iktidara yol gösteriyorlar ve kamuoyu oluşturuyorlar.

Evet, ‘Apo'yla PKK'lıları hapisten çıkaracak özel yasal düzenlemeler yapın’ diyorlar ki, belli oldu, bu konuda daha önce yapılan bir anlaşma, bir mutabakat var. Öcalan ve güruhu yakında serbest kalacak.”