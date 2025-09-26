Sabahattin Önkibar’dan ‘meşruiyet’ yorumu: Trump’tan ödleri kopuyor!

ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi “Onlara (Türkiye’ye) ihtiyaç duyduklarını verelim, meşruiyet” sözlerine gazeteci Sabahattin Önkibar’dan çarpıcı değerlendirme geldi. Önkibar, Saray’ın ve AKP’nin sessiz kalmasındaki sebebinin “Trump'tan ödleri kopuyor” şeklinde yorumladı.

BARRACK: TÜRKİYE’YE MEŞRUİYET VERELİM

ABD'nin Ankara büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, New York'ta katıldığı bir etkinlikte Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı bir söze imza atmıştı. Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi gerçekleştirdiği konuşmada, Trump’ın “Onlara (Türkiye’ye) ihtiyaç duyduklarını verelim, meşruiyet” dediğini aktardı. Barrack, Türkiye’nin ‘biraz otoriter’ olduğunu da aktardı. Bu sözlere ise en sert tepki muhalefetten gelmişti. AKP ve Saray’dan ise bu konuya dair herhangi bir açıklama gelmedi. Aynı şekilde Erdoğan’a uçak dönüşü bu soru da sorulmadı.

ÖNKİBAR: NE SARAYDAN, NE DE AKP'DEN İTİRAZ GELDİ

Barrack’ın açıklamalarını usta gazeteci Sabahattin Önkibar, kendi YouTube hesabı üzerinden değerlendirdi. Önkibar, “Ne Saray'dan, ne de AKP'den bu rezil ifadeye hiçbir itiraz, hiçbir cevap verilmedi ki malum suskunluk kabullenmek olarak yorumlanıyor” dedi.

“TÜRKİYE TRUMP'A ESİR DÜŞMÜŞ OLMADI MI?”

Önkibar, bütün bunların nedenini de şu şekilde aktardı:

“Trump'tan ödleri kopuyor. Trump istese AKP iktidarını anında bitirebilir. Zira arşiv ortada. Trump denen adam bir telefonla Papaz Branson'ı hapisten çıkarmıştı. Bir telefonla Türk ordusunun PYD YPG'ye yaptığı askeri harekatı bitirmişti. Bir telefonla Rusya'dan alınan S400'lerin depoya kaldırılmasını sağlamıştı. Yine bir açıklamayla doları uçurup Türk ekonomisini alt üst etmişti. Dolayısıyla Türkiye'yi yönetenler için Trump'a itiraz etmek siyasetten yok olmak demek. Türkiye Trump'a esir düşmüş olmadı mı?

ÖNKİBAR’DAN BAHÇELİ’YE: KÜSTAHLIĞA CEVAP VERSENE

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ise bu konuda sessiz kalmasını eleştiren Önkibar, “Amerika Birleşik Devletleri elçisinin dün yaptığı küstahlığa cevap versene. Veremiyor. Zira söylediklerinde samimi değil. O sözleri pahalılık gibi ülkenin yakıcı konuları konuşulmasın diye öylesine söylemiş” dedi.