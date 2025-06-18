Sabahattin Önkibar’dan Saray’a çağrı: Özdağ’ın şükür namazına niye engel olunduğunu açıklayın!

İslamcı AKP iktidarında devlet kuvvetlerinin camide namaz kılınmasına engel olunduğuna dikkat çeken Sabahattin Önkibar YouTube kanalında konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

“Jandarmanın Zafer Partisi liderine camiyi yasaklaması şaka değil, gerçek. Jandarma Ümit Hoca’nın Allah'ın evinde iki rekat şükür namazı kılmasına izin vermedi.

Peki jandarma bunu neden yaptı derseniz mantıklı bir izahı, açıklaması yok.

Neymiş efendim; Ümit Bey camiye giderse partililer de camiye gidermiş…

Gitsinler, Ne var bunda? Neden rahatsız olundu? İnsanların camiye gidecek olması ile güvenliğin ne alakası var?

Türkiye'de her gün yüz binlerce insan camiye gitmiyor mu?

Polisle jandarma onlara bir şey söylüyor mu?

Ayrıca Ümit hocanın hasımları da yok…

Camide kavga çatışma ihtimali ise eşyanın tabiatı gereği trilyonda bir bile ihtimal değil.

Öyleyse jandarmaya bu emri veren Saray açıklasın;

Nedir bu rezalet?

Evet bu yapılan din, inanç özgürlüğüne müdahale etmek değil mi?

Tayyip Erdoğan ve bir İslamcı 28 Şubat ve darbe günleri dahil, herhangi

bir dönemde böyle bir uygulamaya hiç muhatap oldular mı?

Camiye gidemezsin, namaz kılamazsın denilen tek bir örnek yaşandı mı bu ülkede?

Bakın abartmıyorum Türkler Müslüman olalı beri ilk defa Türk devletinin güvenlik güçleri bir vatandaşının camide namaz kılmasını bahaneler uydurarak engelledi.

Ümit Özdağ'dan tahliye sonrası parti genel merkezinde ilk konuşma

Jandarmaya bu emir siyasetten verildi. Peki jandarmaya böyle bir emir neden verildi derseniz iki ihtimal var;

Birincisi Ümit Hoca'nın bu karara direnip camiye gitmek istemesi ve de jandarmayla karşı karşıya getirilmek istenmesi…

Bu şekilde Özdağ hapisten çıkar çıkmaz yine kavga çıkarıp, kaos yaratan ve askerle çatışan biri olarak sunulacaktı.

İkinci ihtimal de Ümit hocanın camide namaz kılma görüntüsü verip, samimi mümin olduğunu halk görsün bilsin istenmedi.

Vallahi üçüncü bir şık yok. Ancak bu hesabı yapıp güya oyun kuranlar dünyadan ve iletişimden o kadar uzaklar ki, Ümit Özdağ’ın camiye sokulmaması algı olarak o camide bin kere namaz kılmasından daha etkili oldu.

Hülasa; görüyorsunuz iktidar cami din dahil her şeye siyasi çıkar penceresinden bakıyor. Adeta cami ve din benim diyerek başkalarını oraya sokmuyor.