Sabahattin Önkibar’dan sarsıcı tespit: Saray rejiminden kurtulmak yeni devlet kurmak kadar zor olacak

“Türkiye'yi savaşa sokarlar ama iktidarı vermezler” diyen Önkibar şunları söyledi:

-Tarih yine tekerrür etti, FETÖ'nün karanlık günlerine geri döndük. Ekrem İmamoğlu ile tanışıklığı olan, kodesi boyluyor. İşte avukatı Mehmet Pehlivan da tutuklandı. Yapılanlar emin olun, hukukun, ahlakın hatta vicdanın katledilmesidir. Siyasi mühendislik adına zulümler yapılıyor, ocaklar söndürülüyor. 3 ay oldu hala Ekrem İmamoğlu'nu mahkûm edecek bir belgeye ulaşamadıkları için neredeyse ona selam veren herkesi hapse atıp suç uydurmaya, suç yaratmaya çalışıyorlar. Ondan sonra da “bölgemizde savaş var iç barış olmalı” diyorlar. İktidarı sürdürme adına, barışı ekonomi dahil her şeyi kimin sabote ettiği ortada... Güya barış adına kanlı katil Apo ile kol kola girilirken Türkiye'nin an itibarıyla en büyük partisi CHP ve siyasetin en popüler ismi Ekrem İmamoğlu’na kin kusulup art arda hukuk dışı operasyonlar yapılıyor ki son olarak yine apar topar bir MASAK raporu uyduruldu.

RAKİBİNİN ÜZERİNDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇİYOR

-İktidarın “bölgemizde savaş var” diye iç cepheyi güçlendirme diye bir derdi tasası yok tam tersine koltuğu koruma adına toplumda iki ayrı cephe yaratıp sabotajlar yapıyor. Yıllardır söylüyorum; 23 yıldır ülkeyi yönetenler, Türkiye'yi savaşa sokarlar iktidarı vermezler çünkü koltuğu kaybettikleri an icraatlarının tamamına yakınından Yüce Divan’da hesap vereceklerini biliyorlar. En büyük rakip olarak gördükleri Ekrem İmamoğlu'nun üstünden silindir gibi geçilmesi ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi isimlerin sırtının sıvazlanması da bundan... Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi dünyası, Kılıçdaroğlu üzerinde hukuk içinde öyle bir baskı kurmalı ki nefes bile alamamalı...

-Muhalefet iktidarla göğüs göğüse mücadele etmez ve art arda yeni hapislikleri göze almazsa vallahi bu iktidar gitmez... Bugünkü saray rejiminden kurtulmak, emin olun yeni bir devlet kurmak kadar zor olacak. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı direnişe hukuk içinde katkı vermekse Türkiye'nin yarınlarına sahiplenmek gibidir. İmamoğlu tamamen susturulur tasfiye edilirse Türkiye teslim alınmış olacak bakın mazotun fiyatı 55 lira olacak ki bu fiyat artışı nakliye denilerek her şeye yansıyacak... Tablo buyken iktidarın tek derdi koltuktur...