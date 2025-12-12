Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı'nın da aralarında olduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Yandaş Sabah gazetesinin iddiasına göre Savcılık, tutuklu oyuncuların telefonlarında yaptığı incelemelerin sonrası Galatasaraylı futbolcular Abdülkerim Bardakçı ve Barış Alper Yılmaz hakkında da inceleme başlattı.

Sabah gazetesinin iddiasına ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, "Futbolda bahis ve şike' soruşturması kapsamında Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldı" şeklinde haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Böyle isme özel bir soruşturma yoktur. Her zaman ve yine belirttiğimi gibi resmi makamlar dışınsa yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." yanıtını verdi.