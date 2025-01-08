Sabah'ın ekonomi servisi 'büyük oyunu' çözdü! Simitin gerçek maliyetini ortaya çıkardı

Türkiye'deki gıda artışları vatandaşın cebini zorlarken, Sabah'ın bir haberinde dikkat çeken bir çıkarımda bulunuldu.

Muhalefette çay-simit hesapları yapılmaya başlanınca, Sabah Gazetesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarımlarını unutarak, çay-simit hesabının arkasına düştü.

Sabah'ın ekonomi servisinden Betül Alakent'in haberinde, gıda artışlarının nedeni enflasyon değil, üreticilerin maliyetleri bahane göstererek uyguladığı 'fırsatçılık' olarak lanse edildi.

İşte Alakent'in "Çay ve simitte bile fırsatçılık! Maliyet 2 birim zam 10 birim" başlıklı haberinde yer alan ifadeler:

Enflasyon bahanesiyle fiyat artıranlar çay ve simitte dahi fırsatçılık yapıyor. Maliyetleri araştırdık. 20 TL olan simitin birinci sınıf malzemelerle dahi maliyeti 6 TL. En ucuzu 15 TL'den satılan çayın ise 2 TL.

Son yıllarda özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artış vatandaşın gündeminden düşmüyor. Bir üründe maliyetlerin 4-5 katına varan oranlarda yapılan zamlar "Bu kadar da olmaz artık!" dedirtiyor. Bu fiyat artışlarına üreticiler, hizmet sektöründe faaliyet gösterenler ya da tüccarlar özellikle işçilik ya da ham madde maliyetlerini gerekçe gösteriyor.

Biz de buradan yola çıkarak zenginden orta hallisi ve düşük gelirlisine kadar herkesin ulaşabileceği iki ürünü baz aldık. Çay ve simidin maliyet hesabı çıkarttırdık. Gördük ki vatandaşın en ulaşılabilir gıdasında dahi fırsatçılık diz boyu…

MALİYETİ 6 LİRA 183 KURUŞ

Uluslararası bir otel zincirinin restoranından bir simidin maliyet hesabını çıkarmasını istedik. En iyi malzemelerin kullanıldığı, gıda mühendislerinin çalıştığı, denetimlerin üst düzey olduğu bu restoranda şu an piyasada 20 TL'den satışa sunulan bir simidin tüm üretim kalemlerini hesaplattık. Buna göre bir simit için 70 gram un, 8 gram şeker, 3 gram tuz, 8 gram Ayçiçek yağı, 0.3 gram yaş maya, 15 gram susam, 1 gram pekmez kullanılıyor.

1 simidin ham maliyeti, toplam 4 lira 183 kuruş. Bunun dağılımı ise şöyle: Un 1 lira 247 kuruş, şeker 24 kuruş, tuz 5 kuruş, ayçiçek yağı 37 kuruş, yaş maya 4 kuruş, Türk susamı 2 lira, pekmez 17 kuruş olmak üzere toplam 4 lira 183 kuruş ham maliyeti bulunuyor. Ham maliyete 50 kuruş enerji ve 1.5 lira da usta ücreti eklendiğinde toplam maliyet 6 lira 183 kuruş.

FIRINDA DAHA DÜŞÜK

6 lira 183 kuruş, birinci sınıf malzemelerle hazırlanan bir simidin oteldeki maliyeti. Sektör oyuncuları, bir fırın ya da pastanede bu maliyetlerin 2 TL daha da altında olduğunu belirtiyor. Çünkü, bir otelde gıda mühendisi çalıştırma zorunluluğu var. Denetimler daha sıkı. Çalıştırılan personelin sigortası maaşı üzerinden ödeniyor. Ancak birçok fırın ve pastanede personeller asgari ücretten gösteriliyor. Üstelik, çoğu fırında simit ya da ekmek için fiş de kesilmiyor.