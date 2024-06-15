Sabahın erken saatlerinde bile hala gidiyorlar

Bayram tatili dolayısıyla memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde yola çıktı. D-100 Karayolu Ankara istikametinde ve Çamlıca Gişeleri'nde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar zaman zaman durma noktasına geldi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Trafik Denetimi Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerinin 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında 2 milyon 675 bin 510 aracı denetlediğini belirtti. Bakan Yerlikaya, denetimlerle ilgili şu ayrıntıları paylaştı:

Çakar Kullanan Sürücüler: Mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti (çakar) kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı.

Mevzuata aykırı olarak ışıklı veya sesli uyarı işareti (çakar) kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı. Hız İhlali: 124 bin 184 sürücü hız ihlalinde bulundu.

124 bin 184 sürücü hız ihlalinde bulundu. Periyodik Muayene: 27 bin 26 aracın periyodik muayenesi yaptırılmamış.

27 bin 26 aracın periyodik muayenesi yaptırılmamış. Emniyet Kemeri: 17 bin 746 sürücü emniyet kemeri kullanmadı.

17 bin 746 sürücü emniyet kemeri kullanmadı. Sürücü Belgesiz Araç Kullanma: 17 bin 76 kişi sürücü belgesiz araç kullandı.

17 bin 76 kişi sürücü belgesiz araç kullandı. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası: 10 bin 359 aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası bulunmuyordu.

Toplamda 467 bin 78 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında vatandaşlara trafik kurallarına harfiyen uymaları, aşırı hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmayı ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil," diyerek trafik güvenliğinin önemine vurgu yaptı.