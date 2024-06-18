Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var

Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde dut pekmezi yapan Seniye Ulu, “Akşam saatlerinde dutları toplayarak başladık. Hep birlikte topluyoruz, sonrasında sabahın ilk saatinde pekmez kazanlarında kaynamaya bırakıyoruz. Pekmez olana kadar sürekli kaynatıyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 10 saatte hazır hale geliyor. Toplaması ve pekmez haline gelmesi ise 1 günü geçiyor. Sonrasında bu pekmezleri hem kendimiz tüketiyoruz, hem de satıyoruz. Bunlar şifa deposu, içerisinde şeker yok, katkısız, doğal Allah'ın verdiği bir nimet” dedi.