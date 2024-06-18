Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var

Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğine değinerek, “Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor” diye konuştu.