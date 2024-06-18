Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var

Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var
Kaynak: İHA

Ordu'da vatandaşlar dut pekmezi yapımı için kazanların başına geçerken, üretimde fazla olanlar kilogramı bin liradan satılıyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 1

Ordu'da yüzyıllardır süren geleneksel yöntemlerle dut pekmezi hazırlanıyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 2

Kendine has kokusu ve lezzetiyle dikkat çeken dut pekmezi, geleneği birçok vatandaş tarafından devam ettiriliyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 3

Kadınlar, kendilerine ait bahçelerden topladıkları dutları akşamdan hazırlayarak, sabahın ilk ışıklarıyla kaynatmaya başlarken, elde ettikleri pekmezi hem kışın tüketiyor, hem de fazla olanları satıyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 4

Dutların ağaçtan kavanoza ulaşan yolculuğu ise 1 günü aşıyor.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 5

Fatsa ilçesinde Yalıköy Mahallesi'nde dut pekmezi yapan Seniye Ulu, “Akşam saatlerinde dutları toplayarak başladık. Hep birlikte topluyoruz, sonrasında sabahın ilk saatinde pekmez kazanlarında kaynamaya bırakıyoruz. Pekmez olana kadar sürekli kaynatıyoruz. Odun ateşinde yaklaşık 10 saatte hazır hale geliyor. Toplaması ve pekmez haline gelmesi ise 1 günü geçiyor. Sonrasında bu pekmezleri hem kendimiz tüketiyoruz, hem de satıyoruz. Bunlar şifa deposu, içerisinde şeker yok, katkısız, doğal Allah'ın verdiği bir nimet” dedi.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 6

Nermin Ulu ise 1 gün öncesinden topladıkları dutları ilk olarak seçtiklerini, sabah namazı ile birlikte kaynatmaya başladıklarını söyledi.

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Sabahın ilk ışıklarıyla kaynatıyorlar kilosu 1000 TL! Kendine has kokusu var 7

Ulu, dutların pekmez haline dönüşmesi için uzun bir çaba gerektiğine değinerek, “Geçen yıl olmamıştı, kendim de satın almıştım. Bu yıl tam fiyatlar belli değil ancak kilogramının bin TL olduğu söyleniyor. Toplamak için 5 kişi lazım, hava sıcaklıkları fazla. İki kişiyle ateşe koyuyoruz. Zahmeti oluyor ama sonucu çok güzel oluyor” diye konuştu.

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