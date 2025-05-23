Sabahları başınız ağrıyorsa dikkat! 'Sessiz Katil' sizi bulmuş olabilir

Hipertansiyon, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen ve "sessiz katil" olarak adlandırılan kronik bir sağlık sorunu. Kan basıncının normal değerlerin üzerine çıkmasıyla karakterize edilen bu hastalık, çoğu zaman belirti vermeden sinsice ilerledi. Ancak uzmanlar, özellikle sabahları ensede hissedilen zonklayıcı baş ağrısının, hipertansiyonun erken belirtilerinden biri olabileceğine dikkat çekti.

Baş ağrınız varsa ve sebebi açıklanamıyorsa, tansiyonunuzu mutlaka ölçtürün.

HİPERTANSİYONUN ERKEN İŞARETLERİ GÖZ ARDI EDİLİYOR

Hipertansiyon, kan basıncının 140/90 mmHg’nin üzerine çıkmasıyla tanımlanıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 1.28 milyar yetişkin hipertansiyonla yaşıyor ve bu hastaların çoğu hastalığın farkında bile değil.

Uzmanlar, hipertansiyonun erken belirtilerinden biri olan baş ağrısının sıklıkla stres, yorgunluk veya migrenle karıştırıldığını belirterek, "Sabahları ensede başlayan ve tüm başa yayılan zonklayıcı ağrı, hipertansiyonun ilk habercisi olabilir. Bu tür ağrılar genellikle gece saatlerinde kan basıncının en düşük olduğu zamanlarda ortaya çıkıyor ve uykudan uyandırabiliyor" dedi.

Yüksek tansiyonun diğer belirtileri arasında baş dönmesi, bulanık görme, nefes darlığı, burun kanaması, kulak çınlaması ve kalp ritminde düzensizlik yer aldı.

Kipertansiyonun çoğu vakada belirti vermeden ilerlediğini ve bu nedenle düzenli tansiyon ölçümünün hayati önem taşıdığını vurgulanarak, "Hipertansiyon, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği ve göz hasarı gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Erken teşhis, bu riskleri önemli ölçüde azaltır" dedi.

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BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR NE DİYOR?

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, hipertansiyonun baş ağrısıyla olan ilişkisini daha net bir şekilde ortaya koydu.

The Journal of Clinical Hypertension dergisinde yayımlanan bir çalışmada, hipertansiyon hastalarının %30’unda baş ağrısının erken bir belirti olarak görüldüğü rapor edildi. Araştırma, özellikle sabah saatlerinde ortaya çıkan baş ağrısının, gece boyunca yüksek seyreden kan basıncına bağlı olabileceğini gösteriyor.

Harvard Tıp Fakültesi’nden kardiyolog Dr. Naomi Fisher, hipertansiyon baş ağrısının genellikle ense bölgesinde yoğunlaştığını ve fiziksel aktiviteyle kötüleşebileceğini belirterek, "Bu tür baş ağrıları, beyne uygulanan basıncın artmasıyla ilişkilidir. Ancak her baş ağrısı hipertansiyon anlamına gelmez. Bu nedenle, düzenli tansiyon ölçümleriyle durumu netleştirmek kritik önem taşır" dedi.

YAŞAM TARZI VE RİSK FAKTÖRLERİ

Hipertansiyonun gelişiminde genetik yatkınlık kadar yaşam tarzı da büyük rol oynadı.

Aşırı tuz tüketimi, hareketsiz yaşam, stres, düzensiz uyku ve obezitenin hipertansiyon riskini artırdığını belirtilirek, "Özellikle Türkiye gibi tuz tüketiminin yüksek olduğu ülkelerde, hipertansiyon görülme sıklığı oldukça fazla. Sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz, kan basıncını kontrol altına almada etkili" dedi.

Mayo Clinic’ten Dr. Sheldon Sheps’in önerilerine göre, tuz tüketiminin günde 2 gramın altına düşürülmesi, düzenli fiziksel aktivite ve stres yönetimi, hipertansiyonun önlenmesinde kritik adımlar. Ayrıca, sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

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TANSİYON ÖLÇÜMÜ HAYAT KURTARIR

Uzmanlar, hipertansiyonun erken teşhisi için düzenli tansiyon ölçümünün şart olduğunu belirtti.

Hipertansiyon, sessizce organlara zarar verebilir. Böbrek yetmezliği, kalp krizi veya inme gibi ciddi sonuçlarla karşılaşmamak için erken teşhis ve tedavi çok önemli.

Kollardan ölçüm yapan cihazlar daha hassas sonuçlar verir. Ölçüm öncesi bir saat boyunca yemek yememek, sigara veya kafein tüketmemek önemli.

BAŞ AĞRINIZI CİDDİYE ALIN

Baş ağrısı, çoğu zaman günlük yaşamın stresiyle ilişkilendirilse de, altında yatan ciddi bir sağlık sorununun habercisi olabilir.

Uzmanlar, özellikle sabahları ensede başlayan zonklayıcı ağrıların hipertansiyon belirtisi olabileceği konusunda uyardı.