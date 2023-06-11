Sabahları çorba içmek doğru mu

Güne başlarken çorba içmek zararlı mı yoksa yararlı mı? İşte yanıtı…

Sabahları çorba içmek doğru mu

Editör: Ali Öncü

Günün en önemli öğünü kahvaltıda çorba içiyorsanız doğru bir beslenme bilincine sahipsiniz. Wellbeing Uzmanı ve Chef Pelin Bozkurt Bilgiç, çorba içmenin faydalarını ve nasıl çorba içmemiz gerektiğini açıkladı ve önemli bilgiler verdi.

Bİlgiç "Çorba, tüm sofraların kuşkusuz baştacı. Bize Osmanlı sofrasından miras. Vücudumuz ve ruhumuz için harikalar yaratabilecek sağlıklı besinlerle dolu olan çorba günün ilk öğünü olduğunda sağlığımız için faydaları nelerdir?" dedi ve ekledi:

"Sabah kahvaltısında bir kâse sıcak çorba içen bir kültürden geliyoruz. Güne hem sıcak, hem de besleyici ve sindirimi zorlamayan bir başlangıç yapmaları gerektiğini biliyorlardı. Gece açlığı sonrası midemize ilk giren besine titizlenmeliyiz. Bedenimize çok çiğnemek gerektiren, hazmı uzun sürecek besinlerle yüklenmek yerine hem pratik ve ekonomik bir çözüm varken, değerlendirmemek olmaz. Biz de zaman zaman onların bu güzel alışkanlığını sürdürebiliriz.

Doğru malzemelerle yaptığımız mis gibi çorba, yemek kadar doyurucudur ve diğer seçeneklere kıyasla daha hafif ve besin değeri daha fazla olabilir. Çorba ayrıca tokluğu arttırdığı için öğünler arasında atıştırma dürtüsünü ortadan kaldırdığını da deneyimlemişsinizdir.

Sabah çorbası, şekerli, karışık, alışılmış kahvaltı yerine en sevdiğiniz sebzeyi yemek için harika bir fırsattır. Özellikle, sebzeli çorbalar, yüksek besin içeriği, düşük enerji yoğunluğu ile birleştirdikleri için beslenme açısından harika bir seçenektir. Bu da, vitaminler ve mineraller de dahil olmak üzere birçok temel besin maddesini aynı anda aldığımız anlamına gelir. Beyaz ekmek, atıştırmalık hazır yiyecekler, şeker bazlı içecekler ve yüksek yağlı fast foodlar gibi yüksek enerji ve düşük besin yoğunluğuna sahip gıdaların yanında, bizi doyuran bir seçenek olarak çok fazla çorba tarifi bulabilirsiniz.

Doğal olarak, size ev yapımı çorbalar öneririm. Bu şekilde, çorbanızı yapmak için kullandığınız sebzelerin türünü ve miktarını kontrol edebilir, ayrıca içinde tablet gibi yüksek tuz ve katkı maddesinin olmadığından da emin olursunuz. Önceden hazırlanmış çorbalar ve paket çorba karışımlarındaki sodyum ve nişasta olması nedeniyle protein açısından nispeten düşük ve karbonhidrat açısından yüksek olma eğilimindedir. Dışarıda yemek zorunda olduğum zaman da içinde ne olduğundan emin olduğum yemek alternatifleri arasında çorba yine ilk seçeneğim."

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