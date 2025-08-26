Sabahları gündeme ‘Bi Bakalım’

Televizyonlardaki gündüz kuşağı programlarının çoğu, sezonu erken açtı. Bunlardan birisi de yayın hayatına yeni başlayan Bi Kanal’da ekrana gelen çiçeği burnunda program ‘Bi Bakalım’.

Başarılı isim Elife Yılmaz’ın sunuculuğunda, usta gazeteci Ali Eyüboğlu’nun dobra dobra yorumlarıyla ekranlara gelen programın, başladığın gün olan 4 Ağustos’tan bu yana sıkı takipçisiyim. Magazin gazeteciliğinin duayen ismi Ali Eyüboğlu ile ekranların sevilen yüzü Elife Yılmaz, magazin dünyasının sırlarını açıklıyor, gizli kalan gerçeklerini masaya yatırıyor. Klişeleri paramparça eden ikili, güzel de bir uyum yakalamışa benziyor. Programı keyifle izliyorum. Özlediğimiz kaliteli magazin yayıncılığı, galiba geri dönmüş. Çok özel haberler, hiç duyulmamış gerçekler, tarafsız ve dürüst yorumlar, gündemi sarsacak bomba haberleriyle magazinin yeni çağını başlatan program, önümüzdeki günlerde çok konuşulacağının sinyallerini veriyor. Tüm ekibi, tebrik ediyorum. Yolları açık, reytingleri bol olsun.

‘Bi Bakalım’, hafta içi her gün saat 11.00’de canlı olarak Bi Kanal’da ekranlara geliyor. Alternatif arayanlara duyurulur.

Betül Şahin’in ekranlara dönüşü

Bir döneme damga vuran ‘Yılan Hikâyesi’ dizisinde ‘Başak Komiser’ rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Betül Şahin, uzun zamandır ortalıkta görünmüyordu.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum’da tatil yaparken çekilen fotoğrafları, gündeme bomba gibi düştü. Herkes, yıllar geçse de oyuncunun güzelliğine hayran kaldı. Tatil kareleri, sosyal medyada da çok konuşuldu. Yıllarca setlerden uzak kalan Betül Şahin’in, şu aralar başrollerinde Deniz Çatalbaş ve Batuhan Demir’in bulunduğu, Bi Kanal’da yayınlanan ‘Aşk ve Gurur’da rol aldığı ortaya çıktı. Oyuncu, hafta içi her gün saat 17.00’de ekranlara gelen dizide ailesini ve servetini kaybetme tehdidiyle karşı karşıya kalmış hırslı bir kadın olan ‘Beyza’ya hayat veriyor.

Sevenleri onu çok özlemişti. Yeniden ekranlara dönen Betül Şahin’in oyunculuğunu keyifle izliyorum. Onu ilerleyen günlerde setlerde daha sık görecek gibiyiz. Çünkü bunun sinyallerini verdi. Yolu açık olsun. Başarılar diliyorum.

‘Kırlar’, hayal kırıklığı yaşattı

Aleyna Tilki, 2 yıllık bir çalışmanın ürünü olan kariyerinin ilk albümü ‘Kırlar’ı DMC ve Warner Music Group etiketiyle yayınladı.

Albümde 13 şarkı yer alıyor. Açıkçası, albümü dinleyince hayal kırıklığı yaşadım. ‘Haksızlık yapmayayım’ diye birkaç kez dinledim. Son zamanlarda dinlediğim en kötü albümdü. 13 eserlik çalışmada ben sadece Mabel Matiz ile düet şarkısı ‘Kayboldum Masalında’yı beğendim. Albüm, rap ve rock ağırlıklı bir çalışma olmuş. Aleyna Tilki, şu ana kadar ne 2016 yılında çıkardığı ‘Cevapsız Çınlama’yı ne de 2027’de yayınladığı ‘Sen Olsan Bari’yi aşacak bir işe imza atamadı.

Bundan sonraki süreçte bu başarıyı yakalayabilir mi? Zaman gösterecek.