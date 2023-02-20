Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Ramazan ve Şaban ayı İslam alemi için önemli bir yere sahip. Peki, Şaban ayı ne zaman? Şaban ayının önemi nedir?

2023 ŞABAN AYI NE ZAMAN?

Üç aylardan ilki olan Recep'in bitmesinin ardından Şaban ayı, 21 Şubat 2023 Salı günü başlayacak.

Şaban ayının 15. gecesi ise Berat gecesi olarak idrak edilecek.

Berat Kandili, 2023 yılında 6 Mart Pazartesi gününe denk geliyor. 23 Mart'ta ise Şaban ayı, yerini Ramazan ayına bırakacak.

ŞABAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Rasulullah (SAV) senenin –Ramazan-ı Şerif ayı dışındaki- hiçbir ayında Şaban-ı Şerif ayındakinden fazla oruç tutmamış ve şöyle buyurmuştur:

"Amellerden gücünüzün yettiğini yapın. Çünkü siz bıkmadıkça, Allah da size asla bıkmış muamelesi yapmaz. Allah yanında amelin en makbulü, kişinin az da olsa devam üzere işlediği ameldir."

Peygamber Efendimiz (SAV)in Şaban-ı Şerif ayındaki orucu hakkında Hazreti Ayşe (r.a) ayrıca şöyle demiştir: "O (Rasul-i Ekrem) Şaban ayının tamamını oruçla geçirerek sonunda Şaban'ı Ramazan'la birleştirirdi."