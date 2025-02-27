Saban Lee Manisa Basket’ten ayrıldı: İşte yeni takımı

Kaynak: DHA
Saban Lee Manisa Basket’ten ayrıldı: İşte yeni takımı

Manisa Basket forması giyen Saban Lee takımdan ayrıldı. Tecrübeli oyuncu artık Olimpiakos forması giyecek.

Basketbolda bu sezon ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmasına rağmen Süper Lig'de düşme korkusu yaşayan Manisa Basket'in süper yıldızı Saben Lee yine yuvadan uçtu.

Sezon başında NBA'den geldiği Manisa temsilcisinden Avrupa'da ilk iki maçtaki tarihe geçen performansının ardından Maccabi Tel Aviv'e transfer olup bir süre bu takımda forma giydikten sonra geri dönen Lee, bu kez Euroleague devi Olimpiakos'un yolunu tuttu.

Yunan ekibi 25 yaşındaki oyun kurucuyu 550 bin Euro bonservis ödeyerek Manisa Basket'ten aldı. Lee, bu sezon Avrupa'da FMP maçında 43 sayı atarak Şampiyonlar Ligi'nin sayı rekoruna ortak olmuştu. Manisa Basket, Lee'nin transferinin yanı sıra Jamorko Syuan Pickett ile de yolunu ayırdı. Pickett bu sezon ligde 6.3 sayı, 4.1 ribaund, 0.8 asist, BCL’de 7.1 sayı, 3.5 ribaund, 0.3 asist ortalamaları yakalamıştı.

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