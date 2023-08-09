Şaban Oğlu Şaban filminin güzel Selma'sına yıllar acımadı

Şaban Oğlu Şaban'da Ramazan ve Şaban'ın aşık olduğu, gamzeli ve güleç yüzüyle hatırlanan Sevda Aktolga şimdilerde 65 yaşında ve sinemadan uzaklaştı. Son halini görenler yıllar ona da acımamış yorumu yaptı.

Şaban Oğlu Şaban filminin güzel Selma'sına yıllar acımadı

Editör: Özlem KIRAL

Yıldızlar topluluğu Şaban Oğlu Şaban filminin güzel ve sempatik ismi Selma olmuştu. Duru güzelliği ve gamzeli gülüşüyle izleyenleri kendisine hayran bırakan Sevda Aktolga, Hababam Sınıfı'nda da karşımıza çıkmıştı.

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Aktolga sinemadan uzaklaştıktan sonra mütevazı bir hayat sürmeye başlamıştı. Instagram hesabından da sık sık eski günleri yad eden paylaşımlar yapan ünlü ismin son halini görenler şaşırttı.

GÜLÜŞÜ HİÇ ESKİMEDİ

65 yaşındaki Yeşilçam güzeli Aktolga'nın sinema günlerini hatırlayanlar son halini görünce "Hey gidi günler hey" diyor.

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Çoğu kişinin çocukluk ve gençlik hatıralarında yer edinen Aktolga'nın gülüşü ise hiç değişmedi. Ünlü oyuncunun sevenleri "Hala güzel gülüşlü" yorumları yapıyor.

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Sevda Aktolga sosyal medya hesabından hem kendi fotoğraflarına yer veriyor, hem de Yeşilçam'dan hatıraları paylaşıyor. Ünlü isim uzun zamandır herhangi bir paylaşımda bulunmuyor.

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KÜLT FİLMLERİN ARANAN YÜZÜYDÜ

Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümünde eğitim alan Aktolga, aynı zamanda oyunculuk dersleri almakta ve tiyatroya gitmekteydi. Sinemaya 1972 yapımı Görevimiz Tehlike filmiyle adım atmıştı.

Cüneyt Arkın'lı İnsan Avcısı filmiyle parlamaya başlayan Aktolga için kariyer filmleri peş peşe geldi. Gülen Gözler, Şaban Oğlu Şaban, Nehir, Hababam Sınıfı Tatilde, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor gibi filmlerle Türkiye çapında ün kazandı.

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Erkek Güzeli Sefil Bilo, Yol, Katma Değer Şaban, Milyarder filmlerinde de oynayan Aktolga, son olarak Sevda Mecburi İstikamet isimli sinema filminde oynamıştı.

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