Şaban Sevinç ve Mete Yarar birbirine girdi! Canlı yayında kavgada söylenmeyecek sözler

Ekol TV yayınında Şaban Sevinç ve Mete Yarar arasında yaşanan kavga nedeni ile canlı yayında apar topar reklama gidildi.

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında açılan soruşturmalar nedeni ile 1 ay içerisinde 3 kez ifadeye çağrılmasının konuşulduğu sırada tansiyon bir anda yükseldi. Şaban Sevinç ve Mete Yarar arasındaki atışma yayına reklam arası verilerek yatıştırılmaya çalışıldı.

SİNERLER GERİLDİ, SESLER YÜKSELDİ: HAKİMİN TAKDİRİ DİYORSUNUZ

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar yayın sırasında, "Böyle bir ceza yok ama kafasına esti o cezayı verdi. 7.080 lira verilen ceza ile 2 yıl 7 ay 15 gün verilen ceza aynı olmasına rağmen nasıl verildi diyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum. İkisinin de işlendiği yer üslup kişiler, hakimin takdiri. Onlarca şey var. Hakimin takdiri diyorsunuz" diye konuştu.

"BÖYLE BİR TAKDİR OLUR MU?"

Şaban Sevinç ise "Böyle bir takdir olur mu? Takdirin de bir şeyi vardır." diyerek söze girdi.

Bu sözlerin üzerine Mete Yarar sesini yükselterek "İspatlamayacağın bir olaydan hakimi töhmet altında bırakıyorsun" dedi.

"NEREYE VURUYORSUN KARDEŞİM"

Mete Yarar'ın bu sözleri üzerine sinirleri iyice gerilen Şaban Sevinç masaya vurup uzaklaştı. Mete Yarar'ın "Nereye vuruyorsun kardeşim?" demesi üzerine Şaban Sevinç, "Nereye vurdum, sana mı vurdum?" yanıtını verdi. Bir türlü sakinleşmeyen Mete Yarar, Şaban Sevinç'e "Ben senin şeyin miyim? Ayar mı çekiyorsun bana?" diyerek çıkıştı.