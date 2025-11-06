Türkiye, gazetecilere şafak vakti operasyonu ile güne uyandı.

Gazeteci Şaban Sevinç, CHP İletişim Koordinatörü Yavuz Oğhan, ODATV'nin Genel Yayın Yönetmeni Soner Yalçın, Medyascope'un sahibi Ruşen Çakır, Aslı Aydıntaşbaş ve Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak, sabah saatlerinde evlerine ekipler gitti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere Şaban Sevinç, Yavuz Oğhan, Soner Yalçın ve Batuhan Çolak emniyete götürüldü. Gazetecilerin telefonlarına da el konuldu.

Gazeteciler hakkında gözaltı kararı olmadığı, yalnızca ifadeye götürüldüğü belirtildi.

Ancak gazetecilerin kolluk eşliğinde emniyete götürüldüğü aktarıldı.

Ayrıca Ruşen Çakır ve Aslı Aydıntaşbaş için ifade verme kararı bulunuyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirme şu şekilde;

'İmamoğlu Çıkar Amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Şüpheliler Soner YALÇIN, Şaban SEVİNÇ, Aslı AYDINTAŞBAŞ, Ruşen ÇAKIR, Yavuz OĞHAN ve Batuhan ÇOLAK'ın üzerilerine atılı Yalan Bilgiyi Alenen Yayma, Suç Örgütüne Yardım Etme suçlarından savunmalarının alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir. İfade alma işlemleri Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur."

CHP'DEN İLK TEPKİ: BİR CADI AVINA DÖNÜŞMÜŞTÜR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın dışında Aykırı'nın Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak'ın da ifadeye götürülen isimler arasında olduğunu söyledi. Bulut, "Gazeteciler Yavuz Oğhan, Şaban Sevinç ve Batuhan Çolak sabahın erken saatlerinde yapılan bir operasyonla, polisler eşliğinde ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Madem gözaltı yok, sabahın köründe polislerin evlerinde ne işi var? Telefonlarına neden el konuldu? Gazeteciler emniyete davet edilemez miydi? Bu “fiili gözaltı” bütün bir muhalefeti, özgür basını sindirmeye, susturmaya yönelik açık bir gözdağıdır. Türkiye’de basın üzerindeki bu sistematik baskı, artık bir cadı avına dönüşmüştür" ifadelerini kullandı.

