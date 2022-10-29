﻿Sabancı Holding borsada kendi hisselerini aldı

Paramedya'nın haberine göre, Sabancı Holding fiyat istikrarı için kendi hisselerini almaya devam etti. Perşembe seansında holding bir kez daha kendi hisse senedini aldı. Geçen yıl başlattığı pay geri alma işlemi sonucunda toplam aldığı hisse senedi miktarı sermayenin yüzde 3’üne ulaştı.

Konu ile ilgili olarak Sabancı Holding’den şu açıklama yapıldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 27.10.2022 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 32,42 TL – 32,60 TL (ağırlıklı ortalama 32,54 TL) fiyat aralığından toplam 447.445 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 27.10.2022 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 70.067.914 TL olup, bu payların sermayeye oranı yüzde 3,4340’a ulaşmıştır.