Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanı belli oldu

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığına Hayri Çulhacı getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Topluluğu'nun 100. yılı dolayısıyla düzenlenen Genel Kurulda alınan kararla, holding tarihinde ilk kez bir profesyonel yönetici Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Genel Kurulda yapılan Yönetim Kurulu seçimi sonucunda, 21 yıldır Holding'in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Güler Sabancı yönetimden ayrılırken, finans ve iş dünyasının deneyimli isimlerinden Tayfun Bayazıt bağımsız üye olarak Yönetim Kuruluna seçildi.

Genel Kurul sonrasında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında yeni dönem görev dağılımı kapsamında, yaklaşık 35 yıldır Sabancı Topluluğu'nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hayri Çulhacı, Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

Çulhacı, 1978'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1986'da ABD'deki Northeastern Üniversitesinden İşletme Yüksek Lisansı (MBA) derecesini alan Çulhacı, 1979-1990 arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı ve Daire Başkanı olarak görev yaptı. Çulhacı, 1990'da Akbank'a Genel Müdür Yardımcısı olarak katıldı.

Çulhacı, 2009'dan itibaren de Akbank Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği, 2010'dan itibaren de Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevlerini üstlenerek, aynı zamanda Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Üst Düzey Risk Komitesi başkanlıklarını yürüttü.

Çulhacı, 2020'de Akbank'tan emekli oldu. Aksigorta AŞ ve Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunan Çulhacı, ayrıca Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Ak Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Hala Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Çulhacı, Güler Sabancı'nın ardından Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devralarak, Sabancı Topluluğu tarihinde bu pozisyona profesyonel yönetici kimliğiyle gelen ilk isim oldu.

Çulhacı, daha önce Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyeliği, Akbank Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ile çeşitli Sabancı Holding ve iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliklerinde bulundu.

"GÜLER SABANCI, HER ZAMAN BİR NUMARALI REFERANS KAYNAĞIM OLACAKTIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hayri Çulhacı, yapılan Sabancı Holding Genel Kurulu ve akabinde düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısıyla Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmenin gururu ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Çulhacı, Sabancı Topluluğu'nun bugüne kadar dünya devi yabancı şirketlerle yaptığı ortaklıklarla her zaman kurumsallaşmanın Türkiye'deki öncüsü olduğunu vurgulayarak, "Şimdi, ana hissedar ailenin mensubu olmayan bir profesyonelin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesi, Sabancı'nın kurumsallaşma yolculuğunda yeni bir döneme işaret etmektedir. Kurumsal tarihimizin bu önemli dönemecinde yer almak aynı zamanda ağır bir sorumluluğu da yanında taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir döneme adım atarken, Üst Yönetici (CEO) Cenk Alper ve onun liderliğindeki yönetim ekibi ve çalışanlarla daha büyük başarılara imza atacak olmanın heyecanını yaşadığını ifade eden Çulhacı, bu yolculukta, gayret ve ciddiyetle ana işlerini büyütürken, teknolojinin ve yeniliğin en iyi örneklerini işlerine uyarlayacaklarını kaydetti.

Çulhacı, bu şekilde Topluluğu gelecek nesillere hazırlayacak, "Dünya'nın Sabancı"sını hep birlikte oluşturacaklarını ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu: