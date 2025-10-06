Sabancı iki büyük markasından çekiliyor

Net kâr marjı ve özkaynak kârlılığına yönelik yaptığı analiz çalışmaları sonucu Sabancı Holding, kritik bir adım atıyor.

Ekonomim'de yer alana habere göre Sabancı, operasyonları gözden geçirilen Carrefoursa ve Teknosa markalarına yönelik çekilme kararı alma yolunda.

DÖNÜŞÜM BAŞARISIZ OLURSA ÇIKIŞ GÜNDEMDE

İş Yatırım’ın notunda, bazı işlerden kısa vadede çıkılacağı, bazı alanlarda ise yeniden yapılandırma ve dönüşüm sürecinin ardından çıkışın gündeme gelebileceği ifade edildi. Reuters’ın haberine göre ise Notta, gıda perakendesi sektörünün çıkılacak işler arasında yer aldığı, Teknosa’da dijital dönüşüm (pazar yeri modeli) başarısız olursa çıkışın gündeme gelebileceği belirtildi.

Sabancı Holding gıda perakendeciliği alanında Carrefoursa ile faaliyet gösteriyor. Carrefoursa hisseleri saat 1300'te yaklaşık yüzde 9 yükselişle hareket ederken, Teknosa hisseleri yüzde 1 civarı ekside işlem görüyor.

Deniz Yatırım'ın notunda da, toplantıda mevcut operasyonların gözden geçirildiği, daha yüksek özkaynak karlılığı sağlayacak işlere odaklanılacağı ve konsolide kârlılık üzerinde baskı yaratan operasyonlardan çıkış yapılabileceği mesajı verildiği belirtildi.

MARKALARIN ÖZKAYNAK KARLILIK DURUMLARI

Notta yer alan ve holdingin halka açık iştiraklerinin finansallarından derlenen verilere göre; özkaynak kârlılıkları Akbank'ın yüzde 20.1, Agesa'nın yüzde 68, Aksigorta'nın yüzde 43, Brisa'nın yüzde -1.8, Kordsa'nın yüzde -10.5, Akçansa'nın yüzde 5.0, Çimsa'nın yüzde 6.5, Enerjisa Enerji'nin yüzde -2.3, Teknosa'nın yüzde -104.9, Carrefoursa'nın da yüzde -311.6 seviyesinde bulunuyor.



