15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı olarak 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 08:28
Takip Et

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
+
Aa
-

Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı olarak 1 akademik personel alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 29 kasım 2022 olarak açıklandı.
Resmi Gazete'de Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada : ''2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen akademik birime karşılarında belirtilen unvanlarda Öğretim Elemanları alınacaktır.'' denildi.
Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte posta yoluyla yapılacaktır. (Not: Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgesi olan başvurular kabul edilmeyecektir.)

İlan Tarihi : 15.11.2022
Son Başvuru Tarihi : 28.11.2022
Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 02.12.2022
Giriş Sınavı Tarihi : 09.12.2022
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.12.2022
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : https://sl.sabanciuniv.edu/
Başvuru Şekli : Posta Yolu ile
Başvuru Adresi : Diller Okulu, Orta Mah. Üniversite Cad.
No:27 34956 Orhanlı - Tuzla / İSTANBUL (Evrakların gönderileceği kişi: Sn. Ebru Özgür)
Sorular için iletişim bilgileri : e-posta: [email protected] / telefon: 0216 483 91 31

GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Kanunun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak gerekmektedir.
2. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES en az 70 puan almış olmak gerekmektedir.
3. YDS veya muadili sınavlardan en az 85 puan almış olmak.
4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Dilekçesi (Başvuruda bulunulan ilgili Üniversite/Fakülteyi, İlan numarasını, Kadro unvanını ve iletişim bilgilerini belirten imzalı başvuru dilekçesi.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
3. Özgeçmiş. (YÖK Formatında olmalı ve e en az üç referans e-posta ve iletişim bilgileri ile belirtilmelidir.)
4. Öğrenim Belgeleri (Lisans, Tezli Yüksek Lisans varsa Doktora Diploma ve Lisans Transkripti. Fotokopilerinin noter onaylı olması - Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ve fotokopisinin de noter onaylı olması gerekmektedir.)
5. ALES belgesinin sistem barkodlu kopyası (ALES muafiyeti var ise daha önce çalıştığı kurumdan alınmış, "2547 sayılı Yükseköğretim Kurulu Mevzuatına göre Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır." kaşeli, onaylı yazısı.)
6. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir.)
7. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devletten alınan belgeler geçerlidir.)
8. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge. (Bakaya durumda olmamak).
Resmi onaylı ve karekodlu doğrulanabilir tüm dijital belgelerle başvuru yapılabilir. Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, kargo ile gönderilen belgelerin son başvuru tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Diller Okulu Ofisine ulaşmış olması gerekmektedir. Kargodaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Diller Okulu https://sl.sabanciuniv.edu web adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca duyuru yapılmayacaktır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
1
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
2
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
4
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Terör saldırısında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kız ünlü oyuncunun kızı çıktı
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
5
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Doğu Perinçek: Beyoğlu'ndaki saldırının arkasında kimin olduğu apaçık ortada 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
6
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
7
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Milliler İskoçya karşısında
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Günde 20 dakika yetiyor. Kalp krizi riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Trump'ın kızı Tiffany Trump bir milyarder ile evlendi
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
﻿Kırklareli Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.