Damat Sabancıların peşinde. 250 bin dolarlık hediye savaşı ortağı ortaya çıktı

Sabah Gazetesi yazarı Deniz Yusufoğlu'nun haberinde yer alan bilgilere göre Sabancı Ailesi'nin ikinci kuşak ünlü iş insanı Erol Sabancı'nın küçük kızı olan Çiğdem Sabancı’nın boşanma davası açtığı Faruk Bilen’in yeni bir davayı eski eşine açtığı ortaya çıktı. Bilen, kayınpederinin 26 yıl önce düğün hediyesi olarak verdiği 250 bin doların yarısını almak istediğini belirtti.

Sabancıların eski çalışanlarından (çeyrek asırdan fazla) ve damatları olan Faruk Bilen'in boşanma davasından bağımsız olarak avukatı Handan Bakbak aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesine açtığı alacak davasında şu iddialar yer aldı; Faruk Bilen ve Çiğdem Sabancı 1996'da evlendi.

Çiftin bu evlilikten iki kızı oldu. Ancak mutlu evlilik Kasım 2022'de bozuldu. İddiaya göre Çiğdem Sabancı eşi Faruk Bilen'i önce evden sonra da işinden attı. Sonra ise boşanma davası açtı. Bir otel odasında hayatını sürdüren Faruk Bilen boşanmayı istemeyerek 26 yıllık evliliğini kurtarmaya çalıştı.

SABANCILARIN 26 YILIK ÇALIŞANI VE DAMADI

26 yıllık Sabancı Ailesinin damadı ve Sabancı Holding'in çalışanı olan Faruk Bilen, bireysel olarak bir birikim yapmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, boşanma davasında mahkemenin tarafların banka hesaplarına ihtiyat-i tedbir koymadığı söyledi.

KAYINPEDERDEN DAMADA DÜĞÜNDE 250 BİN DOLAR HEDİYE

Faruk Bilen düğünde kayınpederi Erol Sabancı'nın düğün hediyesi olarak 250 bin dolar hediye ettiğini, kendisinin de bu miktarı Sabancı Ailesi'nin kuruluşu olan Akbank'ta muhafaza edildiğini belirtti.

Bugüne kadar paradan tek kuruş harcanmadığının yer aldığı dava dilekçesinde, paranın yarısının Faruk Bilen'e iade edilmesi istendi.

"EROL SABANCI TANIK OLARAK DİNLENSİN"

Düğün hediyesi alacağın hesaplarına ilişkin bir olumsuzlukla karşılaşılması halinde hediyeyi damadına veren Erol Sabancı'nın mahkemede dinlenmesi istendi. Dilekçede mahkemenin çiftin ortak hesaplarına tedbir koyması ve 1996'dan bugüne hesap hareketlerinin mahkeme tarafından talep edilmesi istendi.