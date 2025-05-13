Sabancı'ya hapis şoku!

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı’nın kızı Çiğdem Sabancı'nın, 27 yıllık eşi Faruk Bilen'e 2022'de açtığı boşanma davası 30 Nisan'da karara bağlandı ve çift boşandı.

Mahkeme, Faruk Bilen'in Çiğdem Sabancı'ya 500 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun haberine göre, Faruk Bilen, boşanmalarının üzerinden henüz iki hafta sonra Çiğdem Sabancı hakkında hukuki süreç başlattı. Bilen, Sabancı'nın Aile Mahkemesi'nin koyduğu yayın yasağını çiğneyerek haber yaptırdığını öne sürerek tazyik hapsi talep etti.

Bilen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı şikayette Sabancı'yı 'basın yayın yasağının ihlali', 'kişilik hakları, aile yaşamı ve özel hayatın gizliliğinin ihlali', 'kişisel verilerin hukuka aykırı kullanımı' ve 'resmi makamları algı yönetimiyle etkilemeye çalışmak' gibi iddialarla suçladı.

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"ÇİĞDEM SABANCI, SUÇ İŞLEMİŞTİR"

Sabancı'nın boşanma kararının ardından müvekkili aleyhine haber yaptırdığını dilekçesinde belirten Faruk Bilen'in avukatı Handan Bakbak, şöyle dedi:

"Çiğdem Sabancı'nın tek taraflı beyanı ve tarafların fotoğrafları da kullanılmıştır. Henüz gerekçeli kararı yazılmayan, son celsesinin üzerinden 1-2 saat geçmesine rağmen, Çiğdem Sabancı yayın yasağını ihlal etmiştir. Haberler nedeniyle müvekkilin toplum önünde ve cemiyet hayatındaki itibarı zedelenmiş, kişilik hakları saldırıya uğramıştır. Yayın yasağını hiçe sayan Çiğdem Sabancı, suç işlemiştir. Bu nedenle hakkında tazyik hapsi kararı verilmesini ve ilgili suçlardan soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını talep ediyoruz."

TAZYİK HAPSİ NEDİR?

Tazyik hapsi, kişinin kanundan kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getirmesi için bir işi yapmaya/yapmamaya veya bir şeyi vermeye mecbur zorlamak maksatlı uygulanan cezaevi yaptırımıdır.Ekrem İmamoğlu'na 'Savcılara yönelik sözleri nedeniyle' bir soruşturma daha açıldı.