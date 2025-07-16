Sabiha Gökçen hafta sonu rekor tazeledi!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, yüksek sezon olan yaz aylarında sık sık rekor tazeliyor. Hafta sonu tatiliyle resmi tatil olan 15 Temmuz 2025 Salı gününü birleştirerek “dört günlük bir mola” olanağı yaratanlar, ISG’ye yeni bir rekor getirdi.

12 Temmuz 2025 Cumartesi günü terminalde 65 bin 552 kişi iç hat, 82 bin 229 kişi dış hat olmak üzere toplam 147 bin 781 yolcuya hizmet verildi ve tüm zamanların en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Bir önceki rekor 5 Haziran 2025 tarihinde 144 bin 590 yolcu ile kırılmıştı. Uçuş sayısı ise 5 Haziran’da kırılan 796 uçuşluk önceki rekorla aynı kaldı. Uçuşların 335’ini iç hat, 461’ini dış hat uçuşları oluşturdu.

DIŞ HAT GELEN YOLCU SAYISI 42 BİNİ AŞTI

Kırılan bir başka rekor ise dış hatlar gelen yolcu ve uçuş sayısında kayıtlara geçti. 12 Temmuz 2025 Cumartesi günü dış hatlarda gelen uçuş sayısı 232 iken dış hat gelen yolcu sayısı 42 bin 434 oldu.

Bir önceki dış hat gelen yolcu sayısı rekoru 4 Haziran 2025 tarihinde 41 bin 959 yolcu ile kırılmıştı. Bir önceki gelen dış hat uçuş rekoru 8 Haziran 2025 tarihinde 231 seferle gerçekleşmişti.

Avrupa, Asya ve Afrika havayolu bağlantısında stratejik bir "hub" haline gelen ISG'de, dinamik şekilde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla 2024 yılında yaklaşık 34 milyon euro yatırımla hayata geçirilen “Yolcu Akışını İyileştirme Projesi”nin olumlu etkileri özellikle yoğunluğa neden olan tatil dönemlerinde belirgin şekilde hissediliyor.

Ulaşım kolaylıkları ve merkezi noktalara yakınlığıyla "Şehrin Havalimanı" olarak anılan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul ve çevresini, 53 ülkede 39 iç hat ve 109 dış hat olmak üzere toplam 148 destinasyona bağlıyor.

Sahip olduğu büyük potansiyeli hızlı büyüme olarak yansıtan İstanbul’un dünyaya açılan kapısı ISG, Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Mayıs 2025 Hava Trafik Raporu’na göre, Avrupa'da 40 milyon üstü yolcu kategorisi olan “MAJOR Havalimanları” arasında en hızlı büyüyen havalimanı oldu. ISG, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 oranında büyüme kaydederek mayıs ayında yaklaşık 3,94 milyon yolcuya hizmet vermişti.