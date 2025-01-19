Sabiha Gökçen Havalimanı genişledi

Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı genişledi

İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’nın orta apronunda yer alan, 6’sı geniş gövdeli uçaklara özel toplam 22 yeni park pozisyonu faaliyete geçti.

Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesinden yapılan açıklamaya göre, yeni açılan park alanları, uçak park etme işlemlerinin daha hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanıyacak.

OPERASYON KAPASİTESİ ARTACAK

Havalimanı yönetimi, yeni apron alanının devreye girmesiyle operasyon kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını belirtti. Ayrıca, bu gelişme ile tüm uçuş operasyonlarının daha sorunsuz hale geleceği ifade edildi.

İÇ VE DIŞ HATLARA HİZMET VERECEK

600’lü park alanı olarak bilinen bu yeni bölge, hem iç hatlar hem de dış hatlar uçuşlarına hizmet verecek şekilde tasarlandı.

KAPASİTE ARTIŞI HİZMETİ GÜÇLENDİRECEK

Sabiha Gökçen Havalimanı’nın emniyetli ve etkili operasyonlarına katkı sağlayacak bu gelişme, büyüyen kapasiteyle birlikte daha iyi hizmet sunumuna yardımcı olacak.

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