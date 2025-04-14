Sabiha Gökçen Havalimanı Tüneli'nde korkutan yangın!

Yangın nedeniyle tünele çok sayıda ekip sevk edildi.

Özel ekipmanlı ekipler, tünelde yanan TIR'a müdahalede bulunuyor. Yangın nedeniyle tünelde yoğun bir siyah duman oluştu.

Tünel içinde yanan TIR'ın dorsesinde iki TIR daha taşıdığı görüldü. Tünelden gelen ilk görüntülerde, alevlerin sardığı TIR'daki yangının, motor kısmında başladığı görülüyor.

UÇUŞLARDA AKSAMA VAR MI?

Yangının çıktığı tünel, Sabiha Gökçen Havalimanı'na çok yakın bir bölgede bulunuyor. Havalimanı yetkilileri, şu an için uçuşları etkileyen bir durum olmadığını bildirdi.

Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.