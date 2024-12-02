Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcunun midesinden 1 kilo 10 gram uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcunun midesinden 1 kilo 10 gram uyuşturucu çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Angola uyruklu A.B.L.'nin midesinden 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde çıktı. A.B.L. tutuklandı.

Olay, 25 Kasım Pazartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana geldi. Kahire Havalimanı'ndan, Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen A.B.L., polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde yuttuğu şüphesiyle gözaltına alındı. Doktor muayenesi sonrası şüphelinin midesinde 55 adet kapsül halinde toplam 1 kilo 10 gram uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli, hastanedeki sürecin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

"SANA OLAN BORCUMU KIZ KARDEŞİM TÜRKİYE'DE VERECEK"

Şüpheli A.B.L. savcılık ifadesinde, "Bahse konu maddelerin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Abdül isimli şahıstan paramı almak için bu işi kabul ettim. Abdül'ün 550 Dolar borcu vardı. Bana 'Bu kapsülleri yutarak Türkiye'ye gidersen ve kız kardeşime teslim edersen borcumu ödeyeceğim' dedi. Havalimanı çıkışında onun kız kardeşiyle buluşacaktım. Ancak polis beni yakaladı. Abdül'ün kız kardeşini göremedim. Maddelerin uyuşturucu olduğunu bilmiyordum. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dediği öğrenildi.

UYUŞTURUCU MADDE İTHAL ETME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Sorgusunda, "Ömrüm boyunca uyuşturucu madde görmedim, üzgün ve pişmanım. Ailemin çoğunu Angola'da kaybettim ve aileme bakacak kimse yok" dedi.

Midesinden 1 kilo uyuşturucu çıktıMidesinden 1 kilo uyuşturucu çıktı

Hakimlik, A.B.L.'nin "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

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