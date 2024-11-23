Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistlerde kar temizliği

İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uçuşlarda aksamalar yaşanmasına neden oldu. Anadolu Yakası’nın yüksek kesimlerinde sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Pendik ilçesinde bulunan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistlerde kar birikintileri oluştu. Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş) ekipleri pistte kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. İnişlerde sıkıntı yaşanmazken, kalkış için sıraya giren uçaklar De-İcing’e alınarak kalkışa hazır hale getirildi. Buna bağlı olarak kalkışlarda kısa süreli gecikmeler yaşanıyor.

DE-İCİNG İŞLEMİ NEDİR?

De-İcing işlemi uçakların dış yüzey alanında biriken buz, don, kar gibi faktörlerden arındırma işlemi olarak tanımlanıyor.