Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçaklara deprem uyarısı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olan ve İstanbul'da hissedilen deprem nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara hava trafik kontrolörü tarafından deprem uyarısı yapıldı.

Akşam saatlerinde merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul beşik gibi sallandı! Korkutan deprem (10 Ağustos 2025)İstanbul beşik gibi sallandı! Korkutan deprem (10 Ağustos 2025)

İstanbul'da da hissedilen deprem nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü iniş yapan uçaklara deprem uyarısı yaptı.

Uyarının ardından yapılacak pist kontrolü nedeniyle uçuş trafiği 5 dakika durdu. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, uçuş operasyonu yeniden başladı.

