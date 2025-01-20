Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bomba paniği! Uçak seferden çekildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bahreyn’e yapılacak bir uçuşta bomba ihbarı nedeniyle uçakta detaylı arama yapıldı. Yapılan aramalar sonrasında ihbarın asılsız olduğu ortaya çıktı.

PEGASUS HAVAYOLLARI'NA AİT UÇAĞA BOMBALI İHBAR YAPILDI

Edinilen bilgilere göre, Pegasus Havayolları’nın İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn seferini yapmaya hazırlanan PC-824 sefer sayılı Airbus A320 NEO tipi yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine, havalimanı güvenlik birimleri ve bomba imha uzmanları uçağın kabin ve kargo bölümlerinde arama yaptı.

ARAMALAR SONUCUNDA İHBAR ASILSIZ ÇIKTI

Yapılan titiz aramalar sonucunda, bomba ihbarının asılsız olduğu tespit edildi. İhbar nedeniyle Bahreyn seferi bir süre gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Uçak seferden çekilirken, yolcular başka bir uçakla Bahreyn’e gönderildi.

YOLCULAR BAŞKA UÇAKLA SEFERİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bomba ihbarı nedeniyle oluşan sefer değişikliği sonrası, yolcular havayolu şirketi tarafından tahsis edilen başka bir uçakla Bahreyn’e ulaşmak üzere yola çıktı.