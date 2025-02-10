Sabiha Gökçen'de kar alarmı: Çok sayıda uçuş iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabiha Gökçen'de kar alarmı: Çok sayıda uçuş iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların bir kısmının olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyurdu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapılması planlanan uçuşların yüzde 5, çarşamba günü yapılması planlanan uçuşların ise yüzde 10 oranında iptal edildiği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ), Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 11.02.2025 tarihinde uçuşlar yüzde 5, 12.02.2025 tarihindeki uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolu şirketinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilir" denildi.

Son Haberler
CHP'de önseçim için kritik karar MYK'dan çıktı
CHP'de önseçim için kritik karar MYK'dan çıktı
Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis istifa etti
Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis istifa etti
Öcalan’ın ağzındaki baklayı eski vekil çıkarttı! Yer yerinden oynayacak
Öcalan’ın ağzındaki baklayı eski vekil çıkarttı! Yer yerinden oynayacak
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çocuklarının ismini açıkladı. Duyanlar inanamadı
Melisa Aslı Pamuk ile Yusuf Yazıcı çocuklarının ismini açıkladı. Duyanlar inanamadı
Merve Özbey'in tutuklu eşinin ifadesi ortaya çıktı
Merve Özbey'in tutuklu eşinin ifadesi ortaya çıktı