Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kötü hava' engeli

HEAŞ, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, 20 Şubat 2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u ve 21 Şubat 2025 tarihlerindeki uçuşların yüzde 15'i oranında iptal edileceğini duyurdu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri’nin (HEAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) Toplantısı kararı gereğince, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 20 Şubat 2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u ve 21 Şubat 2025 tarihlerindeki uçuşların yüzde 15’i oranında iptal edileceği açıklandı. HEAŞ açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"18.02.2025 MADKOM Toplantı Kararı “Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 20.02.2025 tarihindeki uçuşlar %10 ve 21.02.2025 tarihlerindeki uçuşlar %15 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."