Sabiha Gökçen'de yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabiha Gökçen'de yarın yapılacak uçuşların yüzde 5'i iptal edildi

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yarın yapılacak uçuşların yüzde 5’i İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), İstanbul’da beklenen olumsuz hava şartları sebebiyle yarın saat 15.00'e kadarki uçuşların yüzde 5’inin iptal edileceğini duyurdu.

HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 26.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nde alınan karara göre saat 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu ilgili hava yolundan takip etmesi tavsiye edilmektedir."

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AKOM SAAT VEREREK UYARMIŞTI

AKOM, bugün yaptığı açıklamada İstanbul’da saat 21.00’dan itibaren gök gürültülü sağanak yağmur beklendiğini duyurmuş, yağışların yarın (26 Temmuz) 17.00’a kadar etkisini göstermesinin beklendiğini duyurmuştu.

Yağışların gece saatlerinde kuvvetlenmesi öngörülürken yağışlarla birlikte yoğun şimşek, yıldırım düşmesi ve şiddetli rüzgarın etkili olması bekleniyor.

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