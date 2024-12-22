Sabıkalı kavşakta yine kaza: 3 yaralı

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda Metek Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan S.D. idaresindeki 42 AKK 060 plakalı Fiat marka otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak kavşağa girdi. Bu sırada, kavşağa yaklaşan K.S. yönetimindeki 81 AR 798 plakalı Toyota marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlardan biri refüje çıkarak durabildi.

SAĞLIK, POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kaza sonrası bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü S.D. ile araçtaki Z.D. ve Z.S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten verildiği yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.