Ankara'da, kardeş iki kadının hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu yargılanan araç sürücüsünün, geçmişte karıştığı benzer bir olayda otomobille üzerinden geçtiği üç kişiyi yaraladığı öğrenildi.

Farklı konulardan toplam 10 suç kaydı bulunan şüphelinin, neden olduğu yaralama olayından dolayı da 25 yıl hapis cezasına çarptırıldığı fakat cezasının onanmadığı belirtildi.

Mağdur tarafın avukatı ise sabıkalı olmasına rağmen serbest bırakılan sürücünün, neden olduğu ölümlü kazayı kasıtlı yaptığına dair şüphelerinin bulunduğunu söyledi. Meydana gelen kazaya ait ortaya çıkan yeni görüntülerde, karşı yola geçmeye çalışan kardeşlerin üzerinden hafriyat kamyonunun geçtiği görüldü.



Olay, 4 Ağustos günü Çankaya'nın Emek Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Ü. (38) idaresindeki 06 COV 136 plakalı hafriyat kamyonu, özel bir inşaat şirketine ait şantiye alanının önünde, karşı yola geçmeye çalışan Semra Çevik (75) ve kız kardeşi Anıl Gülçür'ün (67) üzerinden geçti. Kaza sonucu Anıl Gülçür olay yerinde, ağır yaralanan Semra Çevik ise tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra vefat etti. Gözaltına alınan M.Ü. ise hakkında verilen tutuklu yargılama kararına istinaden cezaevine gönderildi.



Sürücü M.Ü.'nün daha önce karıştığı benzer bir olayda otomobille üzerinden geçtiği aynı aileden 3 kişiyi yaraladığı ve çıkarıldığı mahkemece hakkında 25 yıl hapis cezası verildiği öğrenildi. Cezası onanmadığı için serbest bırakılan zanlının 10 farklı suç dosyasının bulunduğu ve ehliyetine de el konulmadığı aktarıldı.

M.Ü.'nün neden olduğu ölümlü kazayla ilgili alınan ifadesinde, "Olay anında aynaya bakıyordum. Yayalar kör noktada olduğu için görmedim" dediği belirtildi. Şüphelinin kamyonu bilerek abla kardeşin üzerine sürdüğüne dair kuvvetli şüphelerinin olduğu söyleyen davanın avukatı Ömer Ulusoy ise hukuk mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

"Kontrollü bir şekilde de karşı yola geçmişler"

Olayla ilgili konuşan mağdur tarafın avukatı Ömer Ulusoy, "O bölgede yaşayan insanların da şahit olduğu bir kazaydı. Müvekkilimin annesi ve teyzesi market alışverişinden dönüyormuş. Kontrollü bir şekilde de karşı yola geçmişler. O sırada hareket eden kamyonun altında kalmışlar. Müvekkilimin annesi olay yerinde, teyzesi ise 10 gün sonra hastanede hayatını kaybetti" dedi.

"Böyle ciddi bir suçtan ceza alan birisi tahliye edilmiş olmasaydı bu olay yaşanmayacaktı"

Şüphelinin daha önce karıştığı yaralama olayı nedeniyle cezaevinde tutulması gerektiğini dile getiren Ulusoy, "Kazaya neden olan sürücünün 10 suç kaydı var. Bu suç kayıtlarından bir tanesi ise, zanlının yine trafikte karışmış olduğu bir olay. Tartıştığı üç aile ferdinin üzerinden arabayla geçmiş ve ilk derece mahkemesinden yaraladığı her kişi için 8 yıl 4 aydan toplam 25 yıl hapis cezası almış. Dosyası istinafta ancak bu dosya üzerinden tahliye olduğu için araç kullanmaya devam etmiş. Böyle ciddi bir suçtan ceza alan birisi tahliye edilmiş olmasaydı bu bir olay yaşanmayacaktı. Vefat edenlerin kamyonun önünden geçtiği mesafeyi de dikkate aldığımız da sürücünün bu kişileri görmeme ihtimalini garip buluyoruz. Bu durum kasıt olabileceğine dair şüphelerimizi artırdı" ifadelerine yer verdi.

"Şüphelinin hak ettiği cezayı alması aileyi bir nebze de olsa rahatlatacak"

Mağdur ailenin psikolojik olarak zor günler geçirdiğine değinen Ulusoy, "Ailenin bu durumda çok sağlıklı olması beklenemez. Kaza anında olay yerine ilk giden onlarmış. Karşılaştıkları manzara ise korkunç. Bu durum da onlarda mutlaka kalıcı travmalar bırakacak. Şüphelinin hak ettiği cezayı alması aileyi bir nebze de olsa rahatlatacak. Şu an tek çabaları bu ve psikolojilerini düzeltmek" diye konuştu.

"Şüphelinin olası kasıtla hareket ettiği şüphesindeyiz"



Davanın henüz görülmeye başlamadığını söyleyen Ulusoy, iddianame için bilirkişi raporunun beklendiğini ifade etti. Şüphelinin olayı kasıtlı işlediğine dair kuvvetli şüphelerinin bulunduğunu da dile getiren Ulusoy, şöyle konuştu:"Dosya hala soruşturma aşamasında. Biz şüphelinin olası kasıtla hareket ettiği şüphesindeyiz. Bu yüzden diğer dosyada aldığı cezayı savcılığa sunacağız. Soruşturma aşamasında elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz ki, bu ihmalle ve kasıtlar yüzünden başkaları ölmesin. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız."

"Kontrollü ve dikkatli kullanmış olsaydı bu kaza olmayacaktı"

Şüphelinin ifadesinin olayla örtüşmediğini belirten Ulusoy, "Şüpheli ifadesinde, kaza anında aynaya baktığını ve yayaların kör noktada olduğunu söylemiş. Bizim elde ettiğimiz görüntülerde ise böyle bir durumun olması söz konusu değil. Arada 4 metreye yakın fark var. Kör nokta olsa bile böyle büyük araçların üzerinde kazaların yaşanmasını engellemek amacıyla aynalar var. Kontrollü ve dikkatli kullanmış olsaydı bu kaza olmayacaktı" dedi.

"İnşaat etrafında hiçbir uyarı sistemi yokmuş"



M.Ü.'nün çalıştığı inşaat şirketinin de ihmali olduğunu ifade eden Ulusoy, "Kaza gerçekleşmeden önce mahalle halkı, inşaat etrafında yeterli güvenlik önlemi alınmaması nedeniyle şikayetçiymiş. Hiçbir uyarı sistemi yokmuş. Kaza gerçekleştikten sonra söz konusu firma gerekli levhaları yerleştirmiş. Öncesi de kamyon şoförlerinin yönlendirecek personel de bulunmuyormuş. Manevi tazminat boyutuna geçildiğinde de bu durumları mahkemede dile getireceğiz. Şirketin de büyük ihmali var" şeklinde konuştu.