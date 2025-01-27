Sabina ve Honza çifti ikinci baharını yaşıyor

Çekya'da yayınlanan popüler reality şov Bachelorun kazananı Sabina Pšádová, yarışmadan sonra partneri Honza Solfronek ile zorlu bir süreç yaşadı. Şov sonrası ilişki umutları yeşerse de, çift kısa bir süre içinde yollarını ayırdı. Sabina, “Honza ile bir gelecek hayali kurmuştum, ancak bazı çözülememiş sorunları olduğunu hissettim. İlgisi düşündüğüm kadar güçlü değildi,” dediği açıklamasında, ayrılık kararının kendisi için zor ama gerekli olduğunu belirtti.

İLİŞKİNİN YENİDEN BAŞLAMASI

İlk ayrılığın ardından Honza, Sabina’yı yeniden kazanmak için çaba sarf etmeye başladı. Bu durum Sabina'nın da duygularını yeniden değerlendirmesine yol açtı. Çift, bir ay önce gizlice görüşmeye başladı. “Artık kameralar olmadan birbirimizi doğal bir şekilde tanıyoruz. Bu kez ilişkimizi daha sağlam temellere oturtmayı hedefliyoruz,” diyen Sabina, ailelerini de bu süreçte işin içine dahil ettiklerini ifade etti.

YENİ BAŞLANGIÇ: AİLE VE DOĞALLIK

Sabina, yeni yılı Honza’nın ailesiyle geçirdiğini ve bu dönemin ilişkileri için bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Çift, birbirlerini daha iyi tanımak adına her şeyin doğal ilerlemesine izin veriyor. Sabina, bu süreçte duygusal baskının artık geçmişte kaldığını dile getiriyor. “Bu kez gerçekten doğal bir ilişki kuruyoruz, geleceği zaman gösterecek,” sözleriyle duygularını ifade etti.