Sabır Çiçeği’nin 20 yıllık serüveni sona erdi: Yüzyıl Çiçeği ömründe sadece bir kez açıyor!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Balıkesir Üniversitesi’nin botanik bahçesindeki “Sabır Çiçeği”, 20 yıl sonra çiçek açtı ve ömrünü tamamladı. Ömründe bir kez çiçek açan Agave, çevresinde onlarca yavru bıraktı.

Botanik bahçesindeki "Sabır Çiçeği" 20 yıl sonra açtı ve ardında onlarca yavru ageve bitkisi bıraktı. Sadece ömründe bir kez çiçek açan ve "sabır otu" olarak da bilinen Agave bitkisi, Fen Edebiyat Fakültesi bahçesinde çiçek açtı.

Botanik alanında uzman olan Prof. Dr. Fatih Satıl yaptığı açıklamada Agave bitkisi hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Satıl, "Ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan Agave bitkisi (Sabır çiçeği) ile ilgili halk arasında yüz yıl yaşadığı ve yüzyılda bir çiçek açtığı gibi yanlış bir bilgi de dolaşır. O nedenle bu bitki bazı yerlerde yüzyıl çiçeği olarak da biliniyor.

1-002.jpg

Aslında Agave bitkisi ortalama 10 ila 30 yıl arası yaşıyor. Bitki ömründe sadece bir kez çiçek açtıktan sonra da ömrünü tamamlıyor. Bu durum botanik biliminde Semelpariti (Ömrü boyunca bir kere çiçek açan) olarak adlandırılır.

7,5 metre boyunda olabilen bitkinin yaprakları etli ve serttir. Yapraklarında keskin dikenler vardır. Ülkemizde de Akdeniz ikliminin olduğu yerler de park bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılır. Son yıllarda havaların çok sıcak geçmesi bitkinin bu bölgede de çiçek açmasına neden oldu.

Bitki FEF bahçesine yaklaşık 20 yıl önce peyzaj düzenlemeleri esnasında dikilmişti. Bu yıl çiçeklenerek ömrünü tamamlamış oldu. İlginçtir ki ömrünü tamamlayan bitki çevresinde onlarca yavru Agave bitkisi bırakır" açıklaması yaptı.

