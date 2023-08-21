Zor zamanların üstesinden gelebilmek için kişiler duaya başvurarak sabır duası okumaktadır. Araf suresinde yer alan bir ayet aynı zamanda sabır duası olarak okunur. Peki, sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur?

Zor ve sıkıntılı zamanlardan kurtulmak ve değiştirilemeyecek durumlara sabretmek için sabır duası okunmaktadır. Sabır oldukça zor ama bir o kadar da olgunlaştıran bir amel olduğu için duaya bu konuda başvurulmaktadır.

SABIR DUASI NASIL OKUNUR?

‘’Rabbena efriğ aleyna sabran ve teveffena müslimin.’’

Araf suresinde yer alan ayet aynı zamanda sabır duası olarak okunmaktadır.

Sabır duasında sıkıntı ve zorluklara karşı yapılan her duanın kişiye faziletli olacağı için önemi büyük olarak belirtilmektedir. Sabır gerektiren konularda sabrın sadece Allah tarafından verileceğine ve sabırsızlığın da cezalandırılacağına işaret etmektedir.

Sabır konusunda Allahu Tealanın kullarını imtihan için yarattığını ve sabır etmeleri sayesinde mükafatlandırılacaklarını birçok ayet ve hadiste bildirilmektedir.

Sabır konusu oldukça derin ve her kişiye farklı şekilde imtihan edilerek verilen bir yol olarak yer almaktadır.

Esmaül hüsnada yer alan Ya Salim esması da sabırlı ve sukunetli kalmaya faydalı esmalardan olmaktadır.

Sabırlı olmak ve sakin kalmak için öncelikle dua etmekten önce abdest almak bulunduğu yerde oturuyor ise ayağa kalkmak, ayakta ise oturmak ve bulunduğu durumu değiştirmek sakinleşmek için hadislerde yer alan öncelikli tavsiyelerdendir.

Sakinleşmek ve sakin kalabilmek için çok vehim bir olayda ölüm neticesinde ise ‘’inna lillahi ve inna ileyhi raciun’’ duasını okumak hem karşıdaki kişiye hem de okuyan kişiye faziletli olmaktadır.

Dünya hayatında birçok sıkıntı veya zorlukla karşılaşıldığında duaya sarılmak ve özellikle mümkün ise ‘’fatiha’’ suresini okumak faydalı olmaktadır. Birçok dua ve sure sabır için ve tevekkül için faydalı olmaktadır.

Tekasür suresini okumak sıkıntılı ve sabır gerektiren durumlarda sabır göstermeye faydalı olmaktadır.

‘’Estağfurullah’’ kelimesini sıkça dile getirmek sakinleşmenin anahtarı olmaktadır. Birçok hadiste ani sıkıntı ve dertlerin günahlar sayesinde ortaya çıktığı anlatılmaktadır. Bunun için estağfurullah zikri günahlardan af ve belaların kalkmasına vesile olması bakımından faziletli ve faydalı bir zikir olmaktadır. Diğer esmaların da okunması sakinleştirmeye faydalı olmaktadır.

Sakinleşmek için okunan diğer bir dua ise ‘’Amentü duası’ olmaktadır. Amentü duası hızlı şekilde etki ederek sakinleşmeye ve imanın artmasına vesile olan bir duadır. Amentü duasının tekrarlanması kişide iman seviyesinde değişiklik ve artış oluşturacağı için kızgınlık ve öfke hissi kendisini merhamet ve şefkate bırakmaya vesile olmaktadır.

Sakinleşmek için besmele okumak ve çekmek de tavsiye edilmektedir.