Sabir Rahmetov'un eserleri Taşkent'te sanatseverlerle buluştu

Özbekistan’ın tanınmış halk sanatçısı Sabir Rahmetov, 70. yaşını kutlamak için başkent Taşkent’teki Fotoğraf Evi'nde (TDF) kişisel sergisini açtı. "Benim Kahramanlarım" başlıklı sergi, sanatçının realist portrelerindeki ustalığını ve özgün anlatım biçimini izleyicilere sunuyor. 27 Kasım’da açılışı yapılan sergiye gençler başta olmak üzere geniş bir katılım oldu. Rahmetov, sadece başarılı bir sanatçı değil, aynı zamanda Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü'nde resim bölümünde öğretim üyeliği yapmaktadır.

Sabir Rahmetov, 1952 yılında Çimkent’te doğmuş, 1973 yılında Benişev Sanat Okulu'nu bitirmiştir. Eğitimini Leningrad Devlet Ressamlık, Heykel ve Mimarlık Enstitüsü’nde tamamladıktan sonra, 1987 yılında Taşkent Devlet Tiyatro ve Sanat Enstitüsü’nde öğretim üyeliği yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Özbekistan Halk Sanatçısı unvanını almış olan Rahmetov, 2003 yılından itibaren Özbekistan Sanat Akademisi’nin üyesidir.

Sanatçının kariyeri sadece sanatsal üretimle sınırlı kalmamış, uzun yıllar sanatsal etkinliklerin yönetiminde de aktif olmuştur. 1998-2005 yılları arasında Özbekistan Resim Sergileri Genel Müdürlüğü’nü yürütmüş ve 2008 yılında Seul’deki kişisel sergisinde de büyük beğeni toplamıştır. Rahmetov’un sanatsal anlayışı, klasik realist akımı modern bir yorumla buluşturuyor ve figüratif sanatın sınırlarını genişletiyor.

Rahmetov, sanatını, her zaman yeni ufuklar arayarak ve kendi yaratıcı dilini keşfederek geliştirdi. Onun için gerçekçilik, sadece bir stil değil, duyguları ve derin anlamları dışa vurmanın bir yolu. Sergisinde yer alan eserler, sanatçının yıllar içinde değişen bakış açısını yansıtan bir seçki sunuyor. Eserlerinde, geleneksel doğu minyatürlerinden izler bulmak mümkün; Rahmetov, perspektifi ustaca kullanarak arka planı ve ana temayı güçlendiriyor. Bu teknik, onun sanatında farklı bir dinamik yaratıyor.

SANATÇININ YARATICI DÜNYASI

Rahmetov'un tabloları, ışık ve renk oyunlarıyla bezenmiş, hem şehir yaşamını hem de kırsal yaşamı derinlemesine keşfeder. Sanatçının eserlerinde, doğa ile insan arasındaki ilişkiyi sembolize eden bir denge göze çarpar. Dr. Reihan Yergalieva, Rahmetov’un sergisinin anlamını şu şekilde değerlendiriyor: "Sanatçının eserlerinde doğa ve insan kültürüne dair dünya görüşü açıkça görülüyor. Işık ve renk akışları, hem doğanın hem de kültürün bir yansıması olarak izleyicinin gözünde yer ediyor."

Rahmetov, realist sanat anlayışını sert bir dogma olarak değil, sanatsal bir araç olarak kullanıyor. Sanatçı, sadece görsel gerçekliği yansıtmakla kalmıyor, aynı zamanda izleyiciyi duygusal olarak da etkileyen derin bir anlatım sunuyor. Onun için sanat, geçmişin izlerini taşırken, aynı zamanda günümüze ve geleceğe dair güçlü bir mesaj da veriyor.

Sergi, Rahmetov'un sanatsal yolculuğunun bir yansıması olmanın ötesinde, onun sanatıyla yüzleşmesini de sağlıyor. Sanatçı, sergiye dair duygularını şu şekilde ifade etti: "Bu sergi bana önemli dersler verebilir. İzleyicilerin tepkilerini izlerken, hangi çalışmalarımın doğru olduğunu ve hangilerinin yeniden düşünülmesi gerektiğini anlamayı umuyorum." Rahmetov, sanatındaki evrimi ve gelişimi durmaksızın sürdürüyor, her yeni eseriyle kendini yeniden keşfetmeye devam ediyor.