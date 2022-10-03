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Gazprom açıkladı. Kuzey Akım boru hattındaki sızıntı durdu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurdu.

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 14:59
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Sabotaj mı değil mi derken Gazprom açıkladı. Kuzey Akım boru hattındaki sızıntı durdu

Gazprom açıkladı. Kuzey Akım boru hattındaki sızıntı durdu
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Gazprom: Kuzey Akım boru hatlarında sızıntılar durduGazprom'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Akım 1'in her iki hattında ve Kuzey Akım 2'nin "A hattında" basınç normale döndü.


Hasarlı hatlardaki gaz sızıntısının da durduğu bilgisine yer verilen açıklamada, "Kuzey Akım 2'nin B hattındaki basıncı düşürmek için çalışmalar sürüyor. Bunun için boru hattındaki gaz boşaltılmaktadır." denildi.
Açıklamada, Kuzey Akım 2’nin B hattından gaz sevkiyatının yapılmasına yönelik bir karar alınması halinde, hattın, gerekli denetimlerin ardından tekrar gazla doldurulabileceği bilgisi yer aldı.


Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'nin yürütücü firması Nord Stream AG'den 26 Eylül'de yapılan açıklamada, her iki hatta da aynı anda hasarların meydana geldiği duyurulmuştu.
Danimarka ve İsveç makamları, her iki ülkenin de kara sularından geçen hatlarda patlamalar yaşandığına dair bulgular bulunduğunu, hatlarda gaz sızıntısı tespit edildiğini açıklamıştı.


Rusya ve çok sayıda Batılı ülke, yaşananları "sabotaj" olarak nitelendirmişti.
Danimarka Enerji Ajansı da hafta sonu yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında gaz sızıntılarının durduğunu bildirmişti.

 

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