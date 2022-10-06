Sabri Öztürk'ün ''Ara Düşler'' resim sergisi büyük ilgi gördü

Milletvekili Sabri Öztürk'ün resim sergisi Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nde yerini aldı. Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün eserlerinden oluşan resim sergisi, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında sanatseverlere sunuldu. Kültür Yolu Festivalleri'nin sanatın gelişmesine çok büyük katkı sağladığını söyleyen Sabri Öztürk, "Ülkemizde sanatla ilgili çok güzel şeyler oluyor" dedi.

Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün eserlerinden oluşan "Ara Düşler" isimli resim sergisi Beyoğlu'nda açıldı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen sergiye Beyoğlu Belediyesi Galatasaray Sanat Galerisi ev sahipliği yaptı. "Ara Düşler" resim sergisine AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk'ün yanı sıra, Ünlü ressam Selahattin Kara, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve çok sayıda sanatsever katıldı. Serginin açılışında konuşan Sabri Öztürk, sanatın iyileştirici bir gücü olduğunu söyleyerek, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'nin sanatın gelişmesine katkı sağladığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Ödülü sahibi olan Selahattin Kara, ressam milletvekili kimliği ile Sabri Öztürk'ün toplumda birleştirici ve uzlaştırmacı bir yeri olduğunu vurgulayarak, Öztürk'ün bu bağlamda önemli toplumsal bir misyon ile sanatın evrensel gerçekliğini yaşattığını kaydetti

AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk ise, yaptığı konuşmada, "Ben sanatın iyileştiriciliğine, insanları birleştirdiğine inanıyorum. Bu anlamda sanat evrenseldir. Hangi siyasi görüşten olursa olsun insanları ortak bir paydada topluyor. İşte bu vesileyle acizane ürettiğimiz eserleri sizlere sunmaktan çok mutluyum. Dilerim beğenirsiniz. Gerçekten ülkemizde sanatla ilgili çok güzel şeyler oluyor. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladı. Çanakkale'ye, Diyarbakır'a, gelecek yıl başka illere de yayılıyor. Ankara'da şu an devam ediyor. Hakikaten birçok sanatçının eserlerinin sergilendiği, bir çok alanda etkinliklerin yapıldığı çok güzel bir festival. Nerede yaşıyorsak resimler daha çok orayla ilgili. Yoğunlukla Karadeniz'den, Giresun'dan resimler var, başka yerler var. Deniz insanları, kayıklar, şehir, yaylalar, tarımla uğraşan insanlar var. İstanbul var, Ankara var. Dilerim beğenirsiniz" dedi.

Öztürk'ün "Ara Düşler" resim sergisi 23 Ekim'e kadar ziyarete açık olacak.