Galatasaray'ın efsanevi isimlerinden, taraftarın "Sabri Reyiz" lakabıyla tanıdığı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, yaklaşık 15 yıldır süren evliliklerinde çıkan çalkantılı iddialara son yanıtı verdi.
‘Sabri Reyiz’in eşi Yağmur Sarıoğlu ilk kez konuştu: 15 yıllık evlilik bitiyor mu? Futbol dünyasını sarsan iddia!
Galatasaray’ın "Sabri Reyiz" lakaplı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ve eşi Yağmur Sarıoğlu, 15 yıllık evliliklerinde uzun süredir konuşulan ihanet ve boşanma iddialarına karşı ilk kez konuştu. Detaylar haberimizde…
Geçtiğimiz Ağustos ayında çiftin boşanma kararı aldığına dair yayılan haberler magazin gündemine adeta bomba gibi düşmüştü.
Ancak, üç çocukları bulunan çift, sessizliği bozarak dedikoduları yalanlayan fotoğraf ve açıklamalarla kamuoyunun karşısına çıktı.
Eski milli oyuncu Sabri Sarıoğlu'nun genç bir kadınla yasak aşk yaşadığı ve bu durumun evlilikte krize yol açarak boşanma dilekçesine dönüştüğü iddiaları uzun süre konuşulmuştu.
Hatta, ilişki yaşadığı öne sürülen kadının hamile kaldığı ve sonrasında yaşanan kürtaj sürecinin aile içinde büyük bir sarsıntıya neden olduğu bile ileri sürülmüştü.
Tüm bu söylentilere karşı, 15 yıldır hayat arkadaşı olan Sarıoğlu çiftinden, iddiaları kesin bir dille reddeden "Boşanmıyoruz, çok mutluyuz" pozu geldi.
İhanet ve boşanma spekülasyonlarının ardından iki ay sonra el ele poz veren çift, dedikoduları bizzat yalanladı.
Kaptan pilot olarak görev yapan Yağmur Sarıoğlu, iddialara uçuş için bulunduğu Dubai'den yanıt verdi.
Eşinin genç kadını kürtaj olmaya zorladığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Sarıoğlu, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada önemli detayları paylaştı:
"Ortada Sabri'ye atılan mesajlar var, 1-2 milyon istediğine dair. Olay, haziran öncesi. Karşı tarafın elinde delil yok. 7-8 aydır karşı tarafın şantaj ve tehdidi var.
Kürtaj, hamilelik hastanede kayıtlı. Ama o dönem hayatında birden fazla erkek varmış. Hastaneye de kendi rızasıyla gitti. Özel bir hastanede kürtaj oldu. Hastanede zorla bir şey yaptırmanın mümkünatı yok."
Genç kadının kendilerini ve çocuklarını sürekli takip ettiğini de vurgulayan Sarıoğlu, olayın şantaj boyutuna dikkat çekerek şunları ekledi:
"Bu kız, beni ve çocuklarımı takip ediyor. 3 gün önce çocuklarımı tenis kulübüne götürdüm. Çocuklarım arabaya binerken sokaktan yanımızdan geçiyor. Kavga çıksın, ben bunları çekeyim kafasında. Hanımefendi sürekli takipte, şantajı tehdidi yapan da o aylardır."
"BOŞANMA KARARI KESİNLİKLE YOK"
Evliliklerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Yağmur Sarıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Biz Çeşme'den daha yeni geldik.
Hiçbir sıkıntımız yok. Çocuklarımızla mutluyuz. Ben Sabri'ye söylediğimde 'bak çıkmış haber' diye o da '2 gün okuma gözünü kapat' dedi. O bile umursamıyor."
Yağmur Sarıoğlu, karşı tarafın açtığı şantaj ve tehdit davasının sürdüğünü belirterek, "Avukat takibini yapıyor. Bu dava adli tatilden dolayı hâlâ devam ediyor. Sabri karşı dava açar mı onu bilmiyorum. Ama karşı tarafın tehdit, şantaj mesajları delil olarak verilmiş durumda" açıklamasını yaptı.
SABRİ SARIOĞLU KİMDİR?
Sabri Sarıoğlu, 26 Temmuz 1984'te Samsun Çarşambalı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olan Sarıoğlu, kariyerinin büyük bölümünü Galatasaray'da geçirdi.
Futbola 1999–2003 yılları arasında Galatasaray altyapısında başladı. 2002'de A takıma yükseldi. İlk olarak Mircea Lucescu tarafından kadroya alınsa da, kendini asıl göstermeye başladığı dönem Fatih Terim'in takımın başına geçtiği 2002–2003 sezonu oldu.
Kariyerinin başında sağ açık mevkisinde oynarken, daha sonra George Hagi'nin teknik direktörlüğünde sağ bek pozisyonuna geçti ve milli takım da dahil olmak üzere kariyerinin geri kalanında bu mevkide görev aldı.
Arda Turan'ın 2011–2012 sezonunda Atletico Madrid'e transfer olmasının ardından Galatasaray'ın kaptanlığına getirildi.
2006'da Galatasaray formasıyla 100. maçına çıktığı Bursaspor karşılaşmasında kendi ceza sahası önünden başlattığı 75 metrelik depar sonrası attığı aşırtma gol ve 2008 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Almanya'ya karşı Philipp Lahm'ı geçerek Semih Şentürk'e yaptığı asist kariyerinin hafızalara kazınan anlarıdır.
En kariyerli Türk futbolcular arasında yer alan Sabri Sarıoğlu; Galatasaray ile 6 Süper Lig şampiyonluğu, 3 Türkiye Kupası ve 4 Türkiye Süper Kupası kazandı.
Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı gösterdi. A Milli Takım ile 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda üçüncülük yaşadı.
20 Nisan 2010 tarihinde İngilizce Öğretmeni Yağmur Yılmaz ile evlendi. Bu evlilikten Sarp, Sare ve Saran adında üç çocuğu var.
YAĞMUR SARIOĞLU KİMDİR?
Yağmur Sarıoğlu, 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitim ve kariyerinde önemli başarılara imza atmış, çok yönlü bir isimdir.
Üniversite eğitimini Hacettepe Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde tamamladı. Mezuniyetinin ardından bir süre aynı üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştı.
2010 yılında eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu ile evlendi. Bu evlilikten Sarp, Sare ve Saran adında üç çocukları dünyaya geldi.
Akademik kariyerini geride bırakarak havacılık sektörüne yöneldi. Aldığı uzun eğitim ve edindiği tecrübe ile bir havayolu şirketinde yardımcı pilot olarak görev yapmaya başladı.
Gerekli tüm eğitimleri ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayarak kaptan pilotluk rozetini taktı ve bu alanda önemli bir kariyere ulaştı.
Kariyerinin yanı sıra kullandığı lüks spor araçlar ve motosikletlerle de zaman zaman magazin gündeminde yer almıştır.