‘Sabri Reyiz’in eşi Yağmur Sarıoğlu ilk kez konuştu: 15 yıllık evlilik bitiyor mu? Futbol dünyasını sarsan iddia!

"BOŞANMA KARARI KESİNLİKLE YOK"

Evliliklerinde herhangi bir sorun yaşamadıklarını ifade eden Yağmur Sarıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Boşanma kararı kesinlikle yok. Eşimle aramızda hiçbir problem yok. Herkes hayatının bir döneminde böyle şeyler yaşar. Önemsiz. Biz Çeşme'den daha yeni geldik.