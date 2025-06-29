Sabri Ugan hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sabri Ugan hayatını kaybetti

Türk sporunun efsanevi spikerlerinden Sabri Ugan vefat etti.

Ünlü spor spikeri Sabri Ugan Akciğer kanseri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

Ugan’ın, beyin damarlarında oluşan tıkanıklık sonucu entübe edilmişti. Bugün Ugan'ın hayatını kaybettiği açıklandı.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 yılında Sakarya’da doğan Sabri Ugan, uzun yıllar memleketi Sakarya’da yaşamış olan bir sunucudur. 1985'te Sakarya Gazetesi’nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu. Gazetede çalışırken, Sakaryaspor’un maçını anlatarak spikerliğe başladı.

Başarılı anlatımları sonucu Kanal 6, onu editör olarak 1994'te transfer etti. Oradan Star TV'ye geçti. Burada Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının çok önemli maçlarını anlattı. Daha sonra Doğan Grubu'ndan ayrılan Ugan birçok kanalda çalıştı. Futbolun yanı sıra sporun diğer dallarında da spikerlik yapan Sabri Ugan'ın "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isimli bir kitabı bulunuyor.

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