Ünlü spor spikeri Sabri Ugan vefat etti mi? Oğlundan ilk açıklama geldi...

Ünlü spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın öldüğüne dair haberlere oğlundan yalanlama geldi. Doruk Ugan, sosyal medya hesabından, "Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin." dedi.

Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır.



Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin.



Saygılarımla — Doruk Ugan (@dorukugan) June 25, 2025

Sabri Ugan geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" demişti.

Beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde entube edilen Ugan’ın Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor" demişti.

SABRİ UGAN KİMDİR?

24 Mayıs 1963 Sakarya'da dünyaya gelen Sabri Ugan, Türkiye’nin tanınmış spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusu olarak biliniyor. 1991’de spor müdürlüğü görevini de yürüten Ugan, çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaparken özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin beğenisini kazanmıştı. Ugan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı biyografi kitabını yazmıştı.