Sabun otu balgam söktürmeye iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sabun otu; Kusturur ve balgam söktürür.

BALGAM NEDİR?

Balgam, akciğerde solunum yolları tarafından üretilen, hava yollarının nemli tutulmasını sağlayan mukus tabakasıdır.

Solunum yollarını nemli tutarak bakteri, virüs ve yabancı maddelere karşı bir filtre görevi görür. Her gün belli bir miktarda üretilen şeffaf ve sıvı balgam bir sorun oluşturmaz. Ancak akciğerlerde gelişen enfeksiyonlar, hasarlar veya alerjik durumlarda aşırı balgam üretimi başlar. Vücut bir koruma mekanizması olarak öksürükle balgamı dışarı atmaya çalışır.

SABUN OTU NASIL KULLANILIR?

İki tatlı kaşığı sabun kökü demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Aşırı dozajda sabun ot kökü çayı mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur. Normal dozajda herhangi bir yan tesiri yoktur.