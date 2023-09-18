Sabun otu vücudu rahatlatıyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Vücudu rahatlatan sabun otunun faydaları dikkat çekti.

SABUN OTU NEDİR?

Kökü ve dalları, suyu sabun katılmış gibi köpüren, kir temizleyici bir bitkidir. Helvacılıkta, ağdayı ağartmak için de kullanılır. Kökü, büyük ve kalındır. Dışı, hafif kırmızımtıraktır.

Çiçekleri; pembe, beyaz olup, salkım eklindedir. Köklerin dövülmesinden çöven elde edilir.

NASIL KULLANILIR?

İki tatlı kaşığı sabun kökü demliğe konur ve üzerine 300-500 ml kaynar su ilave edilerek 5-10 dakika demlemeye bıraktıktan sonra süzülerek içilir.

UYARI : Aşırı dozajda sabun ot kökü çayı mide ve bağırsaklarda tahrişe neden olur. Normal dozajda herhangi bir yan tesiri yoktur.