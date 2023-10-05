Sabun otu yararlı mı?

İşte Sabun otu ile ilgili çok az bilinenler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Sabun otu yararlı mı?

Sabunotu çöven otu adıyla da biliniyor. Yararları halk arasında dilden dile dolaşıyor. Peki, yararları neler? İşte yanıtları…

Sabunotu, Çövenotu, Kargasabunu, Köpürgen olarak da biliniyor.Karanfilgiller familyasından. Çiçekleri gövdenin tepesinde topluca bir arada, pembe renklidir. Yaz sonlarında açan pembe ya da beyaz çiçekleri tatlı meyve kokuludur.30-80 cm boyunda çok yıllık bir bitki. Kökleri yeraltında yatay olarak çevresine yayılıyor. Gövdesi tabanda mor-kırmızı, üst tarafta açık yeşil renkli, silindirik kesitli ve sert. Yaprakları karşılıklı mızrak şeklinde, kenarları bütün, hafif dalgalı, koyu yeşil renkli. Peki, yararları neler? İşte Sabunotunun yararları:
Soğuk algınlığı ve grip hastalığına iyi gelir.
Kanı temizleme etkisi vardır.
Romatizma, adale ve kas ağrılarına iyi gelir.
Saçlara kuvvet ve canlılık verir.
Cinsel gücü artırma etkisi vardır.
Özellikle ergenlik sivilcelerinden şikayetci olan gençler bu bitki ergenlik sivilcelerine iyi geliyor.
Karaciğer yetersizliğine iyi gelir.
Kurdeşen deri hastalığına iyi gelir.
Sedef ve egzama gibi rahatsızlıklara iyi gelir.
Safra söktürücüdür.

Çoğu bitki gibi kökü, yaprakları ve çiçekleri kaynatılıp çay olarak içilir. Harici lapası kullanılır. Öğütülüp bala pekmeze karıştırılıp yeniyor.

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